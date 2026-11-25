Tham dự Hội nghị, về phía Bộ GD-ĐT có Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên; ông Lê Đình Nghị,Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Giáo dục phổ thông, Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng ủy Bộ Giáo dục và Báo Giáo dục và Thời đại.

Về phía NXBGDVN có ông Triệu Ngọc Lâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc; Ban Chấp hành Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc; Tổng biên tập, cố vấn cao cấp, Trưởng ban Kiểm soát, Kế toán trưởng và các cán bộ chủ chốt thuộc cơ quan NXBGDVN; lãnh đạo các Nhà xuất bản Giáo dục miền, các đơn vị thành viên.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với NXBGDVN. Thứ trưởng cho rằng cần hài hòa hai nhiệm vụ: thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa với mức giá hợp lý, đồng thời duy trì hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước. Đây là bài toán không đơn giản, đòi hỏi sự chủ động trong điều hành và phối hợp chặt chẽ giữa Nhà xuất bản với các đơn vị chức năng của Bộ.

Cũng trong phát biểu của mình, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên bày tỏ niềm vui mừng khi đồng chí Triệu Ngọc Lâm được Bộ GD-ĐT tín nhiệm bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc NXBGDVN.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên tin tưởng rằng đồng chí Triệu Ngọc Lâm cùng tập thể NXBGDVN sẽ nỗ lực, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên trao quyết định bổ nhiệm ông Triệu Ngọc Lâm làm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc NXBGDVN

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc NXBGDVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng giám đốc NXBGDVN Triệu Ngọc Lâm bày tỏ: Gần 70 năm qua, NXBGDVN đã đồng hành cùng nhiều thế hệ giáo viên, học sinh và đóng góp lớn cho nền giáo dục nước nhà. Uy tín và thành quả của Nhà xuất bản hôm nay được tạo dựng từ trí tuệ, công sức của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động.

Ông Triệu Ngọc Lâm phát biểu

Ông hết sức trân trọng và ghi nhận những đóng góp của các thế hệ đi trước và cam kết sẽ làm việc công tâm, liêm chính, cầu thị, nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích của đất nước, của gần 24 triệu học sinh, sinh viên và tập thể NXBGDVN lên hàng đầu.

Ông Triệu Ngọc Lâm cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GD-ĐT và sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ để Nhà xuất bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tập thể Ban lãnh đạo NXBGDVN chúc mừng Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc NXBGDVN

Theo quyết định do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn ký ngày 16.11, ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, được điều động đến công tác tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 23.11.2026.