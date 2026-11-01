Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường đại học hạn chế tăng học phí đột ngột

Bộ GD-ĐT vừa có Công văn số 7526/BGDĐT-KHTC gửi các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục đại học, yêu cầu rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện quy định về học phí năm học 2026 - 2027.

Theo đó, các trường đại học công lập và ngoài công lập phải rà soát mức học phí của từng trình độ, ngành, chương trình đào tạo theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Sinh viên K71 (khóa tuyển sinh năm 2026) Đại học Bách khoa Hà Nội làm thủ tục nhập học ẢNH: HUST

Với những ngành, chương trình có học phí cao hoặc tăng mạnh so với năm học trước, các trường phải rà soát căn cứ tính toán, chi phí đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng và đánh giá tác động đến sinh viên.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường hạn chế tăng học phí ở mức cao, đột ngột; bảo đảm hài hòa giữa nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng chi trả của người học. Đồng thời, tiết giảm chi phí chưa cần thiết, khai thác các nguồn thu hợp pháp ngoài học phí để giảm gánh nặng cho sinh viên.

Các trường phải giữ đúng lộ trình học phí đã công bố khi tuyển sinh, không thu học phí theo tín chỉ vượt quá tổng mức thu theo năm học của cả khóa.

Đối với trường công lập tự chủ nhóm 2, việc xác định học phí vẫn phải tuân thủ quy định của Chính phủ. Các trường chỉ được tự quyết định mức thu đối với chương trình đã được kiểm định chất lượng, trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc định mức chi phí đã ban hành. Trường tư thục phải tuân thủ các điều kiện và tỷ lệ tăng học phí tối đa theo quy định.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu thực hiện đầy đủ chính sách miễn, giảm học phí, tạo thuận lợi để sinh viên tiếp cận học bổng, tín dụng ưu đãi. Đặc biệt, với các chương trình có học phí cao hoặc tăng mạnh, nhà trường phải tăng cường học bổng, hỗ trợ chi phí học tập, hạn chế tối đa tình trạng sinh viên phải ngừng học vì khó khăn tài chính.

Các trường phải báo cáo, giải trình việc thực hiện trước ngày 5.11.

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