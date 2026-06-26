Bộ GD-ĐT yêu cầu mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh là một 'đại sứ sống xanh'

Ngành giáo dục tiên phong lan tỏa lối sống xanh

Sáng 26.6, tại Trường đại học Nha Trang, Bộ GD-ĐT phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và phát động phong trào trong toàn ngành, kêu gọi mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trở thành một "đại sứ sống xanh". Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Khánh Hòa, đại diện các trường đại học, cao đẳng, sở GD-ĐT cùng đông đảo giảng viên, học sinh, sinh viên.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân phát biểu tại lễ phát động

ẢNH: N.H

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2026 do Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) phát động là "Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu". Đây là lời hiệu triệu mạnh mẽ trước những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, đồng thời phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa hành động vì khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái biển và phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Với hơn 23 triệu học sinh, sinh viên cùng hơn 1 triệu cán bộ quản lý, giáo viên và người lao động, ngành giáo dục có sức lan tỏa rất lớn trong việc hình thành nhận thức, xây dựng lối sống xanh cho thế hệ trẻ. Những năm qua, ngành giáo dục đã tích cực đưa nội dung giáo dục môi trường, biến đổi khí hậu, bảo vệ biển đảo vào chương trình giảng dạy; triển khai nhiều phong trào như: "Trường học không rác thải nhựa", "Giảng đường Net Zero", trồng cây xanh, phân loại rác tại nguồn và thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo xanh…

Lãnh đạo Trường đại học Nha Trang tặng cây cho đại biểu phát động phong trào “Lan tỏa sống xanh bảo vệ môi trường” ẢNH: N.H

Để tiếp tục lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường trong toàn ngành, Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: đổi mới công tác truyền thông trên nền tảng số; tăng cường lồng ghép giáo dục môi trường vào chương trình chính khóa và ngoại khóa; duy trì các phong trào hành động trực tiếp trong trường học; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp xanh; đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường với địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

Khánh Hòa đẩy mạnh phong trào sống xanh từ trường học

Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết địa phương có nhiều lợi thế về biển đảo và hệ sinh thái đa dạng nhưng cũng đang đối mặt với không ít thách thức như ô nhiễm rác thải nhựa đại dương, biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học. Đây là những vấn đề tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển xanh, bền vững của tỉnh.

Ký kết phối hợp giữa Trường ĐH Nha Trang, Sở GD-ĐT Khánh Hòa và Tỉnh đoàn Khánh Hòa nhằm tăng cường giáo dục, tuyên truyền bảo vệ môi trường ẢNH: N.H

Theo ông Trần Hòa Nam, Khánh Hòa đang quyết tâm triển khai Đề án chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, đồng thời mong muốn các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi số, giáo dục học sinh, sinh viên hình thành thói quen tiết kiệm tài nguyên, hạn chế rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn và phát triển các sáng kiến công nghệ xanh.

Đại diện đơn vị đăng cai, TS Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, cho biết nhà trường sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh đào tạo, nghiên cứu về biển, môi trường và phát triển bền vững; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đồng thời lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng sinh viên.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân (phải) và TS Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường đại học Nha Trang (trái) trao giải thưởng cuộc thi Sáng kiến xanh cho đại dương Nha Trang ẢNH: N.H

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao giải cuộc thi "Sáng kiến xanh cho đại dương Nha Trang"; ký kết chương trình phối hợp giữa Trường ĐH Nha Trang, Sở GD-ĐT Khánh Hòa và Tỉnh đoàn Khánh Hòa nhằm tăng cường giáo dục, tuyên truyền bảo vệ môi trường; đồng thời phát động phong trào "Lan tỏa sống xanh bảo vệ môi trường" thông qua hoạt động tặng cây xanh cho các đại biểu tham dự.