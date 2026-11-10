'Bố già' Robert De Niro ra sao ở tuổi U.90?

Nam diễn viên gạo cội Robert De Niro tái ngộ khán giả màn ảnh rộng trong phần phim mới của thương hiệu hài đình đám Meet The Parents Ảnh: CJ CGV Việt Nam cung cấp

Hơn 15 năm kể từ phần 3, thương hiệu hài đình đám Meet The Parents chính thức tái ngộ khán giả màn ảnh rộng qua phần phim mới mang tên Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng (tên gốc: Focker-in-Law). Tâm điểm của sự chú ý không ai khác ngoài sự trở lại của "bố già Hollywood" Robert De Niro trong vai cựu điệp viên Jack Byrnes. Không còn thái độ "thù địch" với anh con rể Greg, Jack Byrnes giờ đây đã lên chức ông ngoại và chuẩn bị đối mặt với một ca khó nhằn mới: bạn gái của cháu trai.

Sự tham gia của Robert De Niro là bảo chứng cho chất lượng của phần phim mới, nối dài thành công của thương hiệu từng thu về hơn 1,15 tỉ USD toàn cầu.

Thể lực đáng nể ở tuổi U.90 của Robert De Niro

Để thổi làn gió mới cho nhân vật Jack Byrnes, Robert De Niro bước vào chế độ rèn luyện nghiêm ngặt trước khi bước ra phim trường New York. Với ông, dù đã có tuổi, sự sắc bén và nhạy bén của một đặc vụ CIA "về vườn" vẫn phải được thể hiện trọn vẹn. Nam diễn viên giữ lịch trình vận động gắt gao để tự tin thực hiện các phân đoạn va chạm thể chất với con rể Greg Focker do Ben Stiller thủ vai.

Dù đã bước sang tuổi 83, "bố già Hollywood" vẫn khiến nhiều đồng nghiệp trẻ thán phục khi tự mình thực hiện các động tác vận động nặng và duy trì thể lực đáng nể Ảnh: CJ CGV Việt Nam cung cấp

Điểm thú vị là De Niro tự mình thực hiện những cảnh quay đòi hỏi thể lực nặng. Trên trường quay, ông khiến đàn em tròn mắt khi thực hiện màn đu xà đơn với phom dáng chuẩn chỉ, dẻo dai đến khó tin ở tuổi 83. Theo tờ People, nữ ca sĩ Ariana Grande, bạn diễn của ông trong phim, hào hứng kể lại: "Tôi vừa dành cả ngày hôm qua để tập luyện và chạy nâng cao gối cùng Robert De Niro. Ông ấy còn động viên tôi: Làm tốt lắm, Olivia! Giỏi lắm!".

Ariana tiết lộ đàn anh thường xuyên tập thể dục ngay tại phim trường và duy trì thói quen chạy bộ từ 3 giờ 30 đến 4 giờ sáng mỗi ngày. Nhìn lịch trình vận động chóng mặt của ông, nữ ca sĩ hài hước ví von rằng cô có cảm giác như mình đang lọt vào phim trường Avengers. Tinh thần làm việc chuyên nghiệp cùng sức bền bỉ của De Niro một lần nữa xóa tan mọi hoài nghi về tuổi tác.

Biểu tượng bất tử của làng điện ảnh

Sinh năm 1943 tại Manhattan, New York (Mỹ), Robert Anthony De Niro Jr. lớn lên trong một gia đình nghệ thuật và bắt đầu bước chân vào nghiệp diễn từ thập niên 1960. Từ những ngày đầu, tên tuổi của ông đã gắn liền với đạo diễn gạo cội Martin Scorsese. Theo phân tích từ The Hollywood Reporter, sự ăn ý giữa hai cái tên này nằm ở cách họ "mổ xẻ" tâm lý tội phạm, sự cô đơn và những góc khuất tăm tối của con người. Hàng loạt kiệt tác ra đời từ mối duyên này như Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas hay The Irishman đã ghi dấu son đậm nét trong lịch sử điện ảnh thế giới.

Tài năng và cống hiến nghệ thuật bền bỉ của Robert De Niro được vinh danh tại các sự kiện điện ảnh danh giá quốc tế Ảnh: CJ CGV Việt Nam cung cấp

Hành trình nghệ thuật bền bỉ ấy được bảo chứng bằng hàng loạt giải thưởng danh giá, từ 2 tượng vàng Oscar cho đến hơn 100 đề cử lớn nhỏ. Năm 2011, ông nhận giải Cecil B. DeMille tại Quả Cầu Vàng. Đến năm 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng ông Huân chương Tự do Tổng thống. Tiếp đó là giải Thành tựu trọn đời từ Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh năm 2019 và vinh danh tương tự tại Liên hoan phim Cannes năm 2025.

Dù đã ở độ tuổi U.90, Robert De Niro chưa bao giờ đóng khung mình trong dòng phim chính kịch quen thuộc. Sự góp mặt của ông trong Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng cạnh những gương mặt trẻ như Ariana Grande hay Skyler Gisondo cho thấy một góc nhìn rất khác, tươi mới và ngập tràn tiếng cười của huyền thoại màn ảnh.