Bộ GTVT: Giá vé máy bay tăng cao nhưng đúng quy định

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP.HCM liên quan đến việc giá vé máy bay trong nước tăng cao. Cử tri đề nghị Bộ GTVT xem lại các khoản phí, lệ phí, phân tích, đánh giá tính hợp lý của giá thành và chi phí tổ chức bộ máy của các hãng hàng không và các tổ chức dịch vụ mặt đất để so sánh với giá vé máy bay hiện nay có phù hợp không.

Bộ GTVT cho biết giá vé máy bay tăng cao trong xu thế chung của thế giới ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Theo Bộ GTVT, hiện giá vé máy bay được cấu thành bởi giá dịch vụ vận chuyển hành khách, thuế giá trị gia tăng, các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ bảo đảm an ninh (gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý và giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm (do hãng quyết định).

Về cơ cấu chi phí chuyến bay, Cục Hàng không Việt Nam tính toán dựa trên cơ sở số liệu báo cáo của Vietnam Airlines và Vietjet Air - 2 hãng hàng không có thị phần lớn nhất hiện nay.

Theo đó, cơ cấu tỷ trọng chi phí trong tổng chi phí một chuyến bay năm 2023 của các hãng gồm chi phí nhiên liệu bay chiếm tỷ trọng từ 37 - 42%; chi phí liên quan đến thiết bị bay, sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay chiếm tỷ trọng từ 32 - 41%; chi phí phục vụ chuyến bay (phục vụ mặt đất, điều hành bay...) chiếm tỷ trọng 6 - 7%.

Các chi phí còn lại gồm chi liên quan nhân công trực tiếp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, phục vụ hành khách... chiếm tỷ trọng từ 16 - 19%.

Các chi phí liên quan đến phục vụ chuyến bay (phục vụ mặt đất, điều hành bay...) chiếm tỷ trọng nhỏ, khoảng 6 - 7% chi phí một chuyến bay và hầu như không có tác động làm tăng chi phí.

Trong đó, một số loại giá dịch vụ thuộc danh mục do Bộ GTVT định giá tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT hết các dịch vụ quy định tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT đã được duy trì ổn định trong thời gian dài và chưa có sự điều chỉnh tăng giá.

Từ đầu năm 2024 đến nay, giá vé trung bình hạng phổ thông trên một số đường bay (giá đã bao gồm thuế, phí) của các hãng hàng không đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hoạt động bán vé của các hãng thực hiện đúng quy định về mức giá tối đa đối với hạng phổ thông cơ bản trên đường bay nội địa. Giá vé máy bay của các hãng tăng nằm trong xu hướng chung trên thế giới do chịu tác động bởi các nguyên nhân chính do yếu tố cung - cầu thị trường (sụt giảm quy mô đội tàu bay khai thác, nhu cầu đi lại tăng cao vào các dịp lễ, tết...) và biến động do tăng giá nhiên liệu bay, tăng tỷ giá.

Giá vé máy bay lễ 2.9 tăng 20%

Với những dự báo và tình hình hiện tại, để góp phần giảm áp lực về giá vé máy bay, Bộ GTVT cho biết đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như điều chỉnh thời gian hoạt động khai thác tàu bay, giảm thời gian quay đầu tàu bay để chuyển tiếp chặng bay, tối ưu hóa thời gian khai thác tàu bay trong ngày, tăng cường thêm các chuyến bay đêm...