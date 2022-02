Bộ GTVT: Khó đạt mục tiêu '90% ô tô dán thẻ không dừng ETC vào tháng 6'

Bộ GTVT vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về triển khai hệ thống thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Theo đó, hiện đã có 113 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng. Một số trạm không triển khai hoặc lùi thời gian triển khai do có tính chất đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Phương tiện chỉ cần dán 1 thẻ đầu cuối có thể qua tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc. Việc nạp tiền, trả tiền được đa dạng hóa với nhiều hình thức như áp dụng ví điện tử, kết nối liên ngân hàng giúp chủ phương tiện chủ động trong việc nộp tiền, quản lý tài khoản giao thông.

Tuy nhiên, theo Bộ GTVT, do hệ thống ETC lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, việc quản lý vận hành hệ thống liên quan đến nhiều đối tượng, vì vậy vẫn còn tồn tại một số lỗi, bất cập gây bức xúc cho chủ phương tiện như xe qua trạm phải trả tiền mặt trong khi tài khoản giao thông vẫn trừ tiền.

Nhiều phương tiện chưa đủ điều kiện vẫn đi vào cửa dành riêng cho thu phí ETC. Đây là những lỗi cần tiếp tục phải hoàn thiện, khắc phục dứt điểm trong thời gian tới.

Về việc thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng về khắc phục các bất cập của ETC tại cuộc họp tháng 10.2021, Bộ GTVT cho biết, trong 113 trạm thu phí đã lắp đặt, vận hành ETC, có 63 trạm lắp đặt 100% các làn thu phí điện tử không dừng (chỉ còn 1 làn hỗn hợp cả thu phí ETC và thu phí MTC).





Để bảo đảm mục tiêu mỗi trạm thu phí duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới cần lắp thêm 126 làn thu phí. Trong đó, 42 làn thuộc các trạm do Bộ GTVT quản lý, 84 làn thuộc các trạm do địa phương quản lý.

Đối với các trạm thu phí do Bộ GTVT quản lý, Bộ đã làm việc cụ thể với từng nhà đầu tư BOT và nhà cung cấp dịch vụ để thống nhất phương án, lộ trình triển khai lắp đặt thiết bị ETC các làn thu phí còn lại, phấn đấu hoàn thành trong quý 1/2022.

Đối với các trạm thu phí do các địa phương quản lý, Bộ GTVT đã có văn bản đôn đốc và làm việc cụ thể với từng địa phương để thống nhất phương án, lộ trình triển khai bảo đảm tiến độ. Bộ GTVT cũng đã thống nhất trước mắt lựa chọn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí ETC, dự kiến áp dụng thí điểm trong tháng 6 tới.

Mới 50% lượng xe dán thẻ ETC

Theo chỉ đạo của Chính phủ, mục tiêu tối thiểu 90% phương tiện được dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí ETC vào tháng 6 tới. Bộ GTVT cho biết, thời gia qua đã đẩy mạnh tuyên truyền việc dán thẻ, song đến thời điểm hiện nay mới có khoảng 2,4 triệu phương tiện tham gia dịch vụ, chiếm hơn 50% tổng số phương tiện trên toàn quốc.

Theo Bộ GTVT, do nhiều yếu tố đặc thù, khách quan, nhiều phương tiện không có nhu cầu dán thẻ như các phương tiện chỉ di chuyển trong thành phố, phương tiện thuộc vùng không có trạm thu phí hoặc các phương tiện ít đi qua các trạm thu phí. Vì thế, mục tiêu hoàn thành 90% phương tiện dán thẻ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ rất khó khả thi.

Bộ GTVT cho biết đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc cụ thể với từng địa phương, căn cứ điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch, lộ trình và mục tiêu dán thẻ đảm bảo phấn đấu trong năm 2022, số lượng giao dịch thông qua hệ thống thu phí ETC tại các trạm thu phí đạt từ 80 - 90%.