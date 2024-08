Bộ GTVT nói gì về 'hỗ trợ người dân chi phí thuê trực thăng bay Côn Đảo?'

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về kiến nghị tăng cường chuyến bay tới Côn Đảo.

Cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, hiện nhu cầu khách du lịch đến huyện Côn Đảo ngày càng cao, nhất là vào mùa cao điểm du lịch, lễ hội, thường xuyên xảy ra tình trạng khan hiếm vé, cháy vé.

Bộ GTVT đã báo cáo phương án nâng cấp sân bay Côn Đảo ẢNH: ACV

Theo đó, cử tri kiến nghị có biện pháp tăng cường chuyến bay để người dân và du khách đi lại thuận lợi, tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương cũng như có chính sách hỗ trợ để người dân thuận tiện khi mua vé máy bay đối với nhân dân Côn Đảo, nhất là khi có trường hợp phải chuyển viện cấp cứu.

Đặc biệt, cử tri kiến nghị có chính sách hỗ trợ một phần chi phí cho người dân khi phải thuê trực thăng chuyển viện cấp cứu khẩn cấp.

Theo Bộ GTVT, hiện nay do hạn chế cơ sở hạ tầng, Cảng hàng không Côn Đảo chưa tiếp nhận được các loại máy bay lớn như A320, A321 mà chỉ tiếp nhận được các loại máy bay như ATR72, Embraer E190. Do đó, việc khai thác đến Côn Đảo có phần hạn chế.

Sau khi Bamboo Airways ngừng khai thác đường bay Hà Nội - Côn Đảo bằng tàu bay Embraer để thực hiện tái cơ cấu, hiện chỉ có VASCO (chi nhánh của Vietnam Airlines) đang sử dụng tàu bay ATR72 khai thác đường bay kết nối Côn Đảo - TP.HCM với tần suất 16 chuyến khứ hồi/ngày và đường bay Côn Đảo - Cần Thơ với tần suất 5 chuyến khứ hồi/tuần.

Việc này đã làm giảm nhất định số lượng vé cung ứng trên các đường bay đi, đến Côn Đảo, nhất là trong những thời điểm cao điểm như dịp lễ hội, mùa du lịch. Khi đó, cầu vượt quá cung, đã gián tiếp khiến giá vé máy bay đi, đến Côn Đảo luôn giữ ở mức cao.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu, cũng như tạo điều kiện cho Vietnam Airlines tăng cường hoạt động khai thác đến Côn Đảo và cùng các hãng hàng không khác tích cực tìm kiếm loại tàu bay phù hợp với hạ tầng sân bay Côn Đảo, nghiên cứu xây dựng kế hoạch khai thác các đường bay đến Côn Đảo.

Theo Bộ GTVT, việc tham gia của các hãng hàng không khác khai thác đường bay đi, đến Côn Đảo sẽ góp phần tăng tải cung ứng trên các đường bay, bổ sung thêm sự lựa chọn về dịch vụ hàng không cho hành khách, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm vé trong một số giai đoạn cao điểm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân.

Liên quan đến kiến nghị về chính sách hỗ trợ chi phí cho người dân khi thuê trực thăng, Bộ GTVT cho biết hiện việc khai thác các chuyến bay bằng trực thăng đến Côn Đảo và các cảng hàng không khác, cũng như vấn đề liên quan đến chi phí vận chuyển bằng trực thăng do Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện.

Trước đó, đầu tháng 8, Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Chính phủ về phương án đầu tư Cảng hàng không Côn Đảo. Trong đó, Bộ GTVT kiến nghị tiếp tục triển khai dự án nâng cấp, mở rộng khu bay bằng nguồn vốn đầu tư công để sớm đưa vào khai thác tàu bay code C (A320 và tương đương), phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong khai thác và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo Bộ GTVT, đây là phương án đầu tư bảo đảm hiệu quả khai thác cũng như hiệu quả sử dụng vốn với kinh phí hợp lý.