Bỏ hoang nhiều công trình tiền tỉ

C HỢ BÒ XÂY GẦN 800 TRIỆU ĐỒNG, HỌP ĐƯỢC 5 PHIÊN

Chợ bò Phước An nằm ở xã Tuy Phước Tây, Gia Lai (trước là xã Phước An, H.Tuy Phước, Bình Định); được đầu tư gần 800 triệu đồng từ Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 - 2020. Công trình hoàn thành, bàn giao vào đầu năm 2019 với diện tích 2.500 m², gồm: nhà chờ, hệ thống cột mốc, nước uống… Tuy nhiên, chỉ họp được 5 phiên chợ, nơi đây nhanh chóng rơi vào cảnh "cửa đóng, then cài", cỏ mọc um tùm, công trình dần hư hỏng.

Chợ bò Phước An (xã Tuy Phước Tây, Gia Lai) trong tình trạng cửa đóng, then cài Ảnh: HẢI PHONG

Theo UBND xã Phước An (cũ), thời gian đầu, địa phương có hỗ trợ chi phí vận chuyển bò lên chợ với mức 100.000 đồng/con nhằm khuyến khích người dân tham gia mua bán. Tuy nhiên, sau đó do không còn kinh phí nên chính sách này không được duy trì. Bên cạnh đó, thói quen chăn nuôi và giao dịch của người dân cũng đã thay đổi, chuyển sang thương lượng tại nhà hoặc qua điện thoại, mạng xã hội.

Không chỉ chợ bò Phước An, hai chợ bò khác là Nhơn Hậu (P.An Nhơn, Gia Lai; trước thuộc TX.An Nhơn, Bình Định) và Nhơn Lộc (xã An Nhơn Tây, Gia Lai; trước thuộc TX.An Nhơn, Bình Định) cũng rơi vào tình trạng tương tự: xây xong, hoạt động ngắn, rồi bỏ hoang. Tất cả đều được đầu tư theo cùng một đề án, với kỳ vọng tạo đầu ra ổn định cho người nuôi bò nhưng thực tế cho thấy hiệu quả rất thấp, gây lãng phí ngân sách nghiêm trọng.

C HỢ NÔNG THÔN TIỀN TỈ VẮNG BÓNG TIỂU THƯƠNG

Tại xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai (trước là xã Vĩnh An, H.Tây Sơn, Bình Định), vào cuối năm 2023, chợ nông thôn Vĩnh An trị giá gần 3,3 tỉ đồng được đưa vào sử dụng, nhằm hoàn thành tiêu chí số 7 trong bộ tiêu chí nông thôn mới của địa phương. Tuy nhiên chợ lại vắng bóng tiểu thương, không một bóng người.

Chợ Vĩnh An (xã Bình Phú, Gia Lai) vắng bóng tiểu thương Ảnh: HẢI PHONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, chợ Vĩnh An nằm trong khuôn viên rộng khoảng 2.300 m² với hai dãy nhà lồng, sân bê tông, công trình vệ sinh và hệ thống thoát nước. Thế nhưng chợ rơi vào cảnh đìu hiu, không một bóng tiểu thương, người dân trưng dụng làm nơi thả bò. Còn người dân vẫn duy trì thói quen buôn bán tại nhà hoặc trên đường làng…

Bà N.T.H (53 tuổi, ở xã Bình Phú) cho biết chợ Vĩnh An không có tiểu thương đến bán vì người dân nơi đây không có thói quen đến chợ để mua bán. Một số người dân ở gần chợ mở quầy buôn bán trước nhà, nhưng vẫn không có người đến mua. "Nhu cầu mua bán của người dân ở Bình Phú rất hạn chế, nên chợ xây xong vẫn bị bỏ không dù được đầu tư bài bản", bà H. nói.

Chính quyền xã đã thành lập ban quản lý chợ, bố trí lô sạp miễn phí và vận động tiểu thương vào hoạt động. Tuy nhiên, theo ông Đinh Hoang Bình, Chủ tịch UBND xã Vĩnh An (cũ), chợ chưa thể vận hành hiệu quả do dân cư thưa thớt, thói quen họp chợ chưa hình thành.

Thực trạng hàng loạt công trình dân sinh đầu tư bằng ngân sách, hoạt động kém hiệu quả, bỏ hoang chỉ sau thời gian ngắn đang đặt ra câu hỏi lớn về công tác khảo sát, lập dự án và triển khai thực tế ở các địa phương.