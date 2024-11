Bỏ học bạ, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có 4 phương thức tuyển sinh năm 2025

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Chiều nay (1.11), Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố những điểm mới trong công tác tuyển sinh ĐH chính quy năm 2025.

Điều chỉnh các tổ hợp không còn phù hợp

Trong đó, một điểm mới quan trọng nhất trong phương thức tuyển sinh từ năm 2025 của trường là không sử dụng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ). Trường chỉ giữ lại những điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để đáp ứng các yêu cầu theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Thứ hai, phương thức sử dụng kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt trở thành phương thức xét tuyển độc lập. Dự kiến phương thức này bao gồm việc sử dụng 2 môn để xét tuyển mỗi ngành, trong đó một môn chính được nhân hệ số 2 và một môn phụ không nhân hệ số, giúp đánh giá toàn diện năng lực học tập và sự phù phù hợp của thí sinh với yêu cầu của từng ngành học.

Thứ ba, điều chỉnh tổ hợp xét tuyển phù hợp theo các môn thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Theo đó, vẫn đảm bảo duy trì các tổ hợp xét tuyển của năm 2024 trong các phương thức có sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT phù hợp với các môn thi từ năm 2025. Đồng thời, trường sẽ điều chỉnh các tổ hợp không còn phù hợp như loại bỏ các tổ hợp có môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thêm mới các tổ hợp có môn giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ.

4 phương thức tuyển sinh dự kiến năm 2025

Không sử dụng điểm học bạ để xét tuyển, năm 2025 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM dự kiến sử dụng 4 phương thức xét tuyển với tỷ lệ chỉ tiêu cụ thể như sau:

Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD-ĐT (10% chỉ tiêu).

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh lớp chuyên (10-20% chỉ tiêu).

Xét tuyển dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt, dự kiến áp dụng cho khoảng hơn 30 ngành (40-50% chỉ tiêu mỗi ngành).

Xét tuyển dựa trên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (áp dụng cho 20-40% cho các ngành có sử dụng phương thức xét tuyển dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt hoặc 70- 80% cho các ngành còn lại).

Tuyển sinh thêm ngành mới tại các phân hiệu

Các ngành dự kiến tuyển sinh ở Phân hiệu Trường ĐH Sư phạm tại Long An gồm: giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, sư phạm toán học, sư phạm ngữ văn, sư phạm tiếng Anh, sư phạm lịch sử - địa lý. Trong đó có 2 ngành mới so với năm 2024 là giáo dục quốc phòng - an ninh, sư phạm lịch sử - địa lý. Ngoài ra, phân hiệu tuyển sinh 1 ngành CĐ là giáo dục mầm non.

Phân hiệu Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tại tỉnh Gia Lai dự kiến tuyển sinh 3 ngành đào tạo bậc ĐH gồm: giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm khoa học tự nhiên, và 1 ngành CĐ là giáo dục mầm non.

Đáng chú ý, ngành giáo dục quốc phòng-an ninh của trường sẽ tuyển sinh bằng thi năng khiếu. Cụ thể, trường cũng bổ sung kỳ thi năng khiếu dành riêng cho ngành này. Phương thức xét tuyển bao gồm một môn văn hóa từ kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt hoặc kỳ thi tốt nghiệp THPT và 2 môn thi năng khiếu. Theo nhà trường, hình thức này giúp đánh giá đúng năng lực của thí sinh và tạo điều kiện tuyển chọn những ứng viên có năng lực phù hợp đối với ngành này.

Ngoài ra, trường dự kiến bổ sung đối tượng ưu tiên xét tuyển. Học sinh thuộc tất cả các lớp của các Trường Trung học trực thuộc Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sẽ được bổ sung vào diện ưu tiên xét tuyển và xét tuyển dành cho học sinh lớp chuyên.