Bỏ hội đồng trường: Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM họp kỳ cuối cùng

Toàn cảnh kỳ họp lần thứ 26 khóa IV của Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM ảnh: ĐHQG-HCM

Kỳ họp cuối cùng của Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM

Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM vừa tổ chức kỳ họp cuối cùng lần thứ 26 khóa IV vào ngày 13.12. Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2025, đồng thời xem xét các định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo trong bối cảnh không còn hoạt động của hội đồng trường trong các cơ sở đào tạo công lập giai đoạn tới.

Năm 2025 ĐH Quốc gia TP.HCM đã triển khai đồng bộ các chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, qua đó hoàn thiện mô hình quản trị đại học hiện đại, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học-công nghệ.

Tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận việc rà soát Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 và Chương trình hành động giai đoạn 2026–2030, nhấn mạnh yêu cầu điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu cho phù hợp với các chủ trương mới của Trung ương. Các ý kiến tập trung vào định hướng phát triển công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực nghiên cứu, gia tăng số lượng và chất lượng công bố khoa học quốc tế, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong việc thu hút người học sau ĐH do còn hạn chế về cơ chế hỗ trợ chi phí đào tạo.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng trao đổi về việc đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, bảo đảm cân đối, ổn định nguồn lực tài chính cho các chương trình chiến lược, cũng như sự cần thiết phải nghiên cứu hình thành thiết chế phù hợp trong giai đoạn mới nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả sức mạnh trí tuệ của toàn hệ thống. Kỳ họp lần thứ 26 khóa IV cũng thống nhất nhiều nội dung quan trọng, làm cơ sở cho việc triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển ĐH này trong giai đoạn tới.

Đề xuất thành lập một Hội đồng tư vấn

Trao đổi tại kỳ họp, PGS-TS Vũ Hải Quân, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng mọi tổ chức đều có những điểm mạnh, hạn chế nhất định và mô hình Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tuy nhiên, PGS Quân khẳng định Hội đồng đã đóng vai trò tư vấn rất quan trọng cho Ban giám đốc, đặc biệt trong việc tham vấn và phản biện chính sách.

Từ thực tiễn này, PGS-TS Vũ Hải Quân cho rằng theo chủ trương mô hình Hội đồng không còn hoạt động. Tuy nhiên ĐH Quốc gia TP.HCM cần nghiên cứu thành lập một Hội đồng tư vấn nhằm tiếp tục phát huy vai trò vốn có. Bên cạnh đó, ông Quân cũng nhấn mạnh, việc chủ động chuẩn bị công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới có ý nghĩa quyết định, là yếu tố then chốt bảo đảm sự phát triển bền vững của ĐH Quốc gia TP.HCM trong thời gian tới.

ĐH Quốc gia TP.HCM được thành lập ngày 27.1.1995 theo Nghị định 16/CP của Chính phủ trên cơ sở sắp xếp 9 trường ĐH lại thành 8 trường ĐH thành viên và chính thức ra mắt vào ngày 6.2.1996. Năm 2001, ĐH Quốc gia TP.HCM được tổ chức lại theo Quyết định số 15/2001/QĐ-TTg ngày 12.2.2001 của Thủ tướng Chính phủ, ĐH này có quy chế tổ chức và hoạt động riêng.

Đến tháng 7 năm nay, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ĐH quốc gia. ĐH quốc gia là cơ sở giáo dục ĐH công lập do Bộ GD-ĐT quản lý, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng và sử dụng con dấu có hình Quốc huy.

Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ không còn hoạt động theo chủ trương mô hình không còn hoạt động hội đồng trường trong cơ sở giáo dục ĐH công lập của luật Giáo dục ĐH sửa đổi.