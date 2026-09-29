Bờ kè danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương - Đà Lạt sụt lún, nguy cơ sạt lở

Ngày 29.9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết nhà thầu đang chuẩn bị phương tiện, nhân lực để triển khai gói thầu số 9 thuộc dự án khắc phục, duy tu, sửa chữa hệ thống kè, ta luy xung quanh hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương – Đà Lạt).

Vị trí sụt lún bờ kè gần cầu qua đảo Bích Câu ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Tuyến kè bảo vệ bờ hồ Xuân Hương được xây dựng từ năm 1998, dài 5.120 m, cùng 510 m kè quanh hai đảo Thủy Tạ và Bích Câu, chủ yếu bằng đá và bê tông cốt thép. Năm 2010, tuyến kè được sửa chữa phần chân theo kết cấu hiện trạng, đồng thời làm mới phần đỉnh bằng gạch bê tông lỗ dạng mái nghiêng. Sau 16 năm, dưới tác động của mưa lũ, nhiều đoạn kè đã xuống cấp, sụt lún.

Ghi nhận sáng 29.9 cho thấy tình trạng sụt lún xuất hiện tại nhiều vị trí quanh hồ, trong đó đáng chú ý là khu vực đảo Bích Câu, đoạn cua giáp sân golf Đồi Cù, trước chùa Quán Thế Âm, khách sạn Công Đoàn, quảng trường Lâm Viên và khu vực gần cà phê Thanh Thủy.

Tại một số điểm, phần chân kè thấp võng, các viên gạch bê tông dạng lỗ rơi xuống mặt nước, tạo thành những hốc nhỏ bên dưới và tích tụ rác thải.

Sụt lún chân bờ kè hồ Xuân Hương tại đoạn cua giáp sân golf Đồi Cù. ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Đáng chú ý, đoạn kè trước quảng trường Lâm Viên bị sụt lún khá nghiêm trọng. Toàn bộ tuyến kè có dấu hiệu xô nghiêng về phía hồ, đồng thời xuất hiện một rãnh nứt kéo dài tại vị trí tiếp giáp với lề đường trước quảng trường. Đây là khu vực được đánh giá có nguy cơ sạt lở cao.

Chân bờ kè gần quảng trường Lâm Viên bị sụt lún lâu nay ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Tại đoạn cầu sắt nối vòng xoay Nguyên Tử Lực với vòng xoay Sương Nguyệt Anh, khu vực cống xả nước từ thượng nguồn vào hồ Xuân Hương cũng xuất hiện sạt lở cạnh miệng cống. Trong khi đó, tại cụm đầu mối cầu Ông Đạo – nơi xả nước từ hồ xuống suối Cam Ly – cống xả đáy không hoạt động, cửa cống bị rác và đất bồi lấp.

Không tháo cạn nước hồ để thi công

Dự án khắc phục, duy tu, sửa chữa hệ thống kè, ta luy xung quanh hồ Xuân Hương do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 100,6 tỉ đồng. Riêng gói thầu số 9 có giá trị 92 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 11.2028.

Dự án sẽ phục hồi tuyến kè gia cố, bảo vệ bờ hồ dài 5.120 m và tuyến kè quanh hai đảo Thủy Tạ, Bích Câu dài 510 m. Bên cạnh đó, hệ thống cống xả đáy cũng được sửa chữa, khôi phục hoạt động bằng giải pháp chế tạo, lắp đặt cánh phai nhằm phục hồi chức năng điều tiết mực nước hồ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt, các tấm kè sẽ được đúc sẵn. Khi thi công, nhà thầu sẽ tháo dỡ những đoạn kè hư hỏng rồi thay thế bằng các tấm kè mới. Phương án này không cần tháo cạn nước hồ Xuân Hương như đợt sửa chữa năm 2010, qua đó hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan và vẫn bảo đảm chức năng điều tiết nước của hồ.

Sạt lở, sụt lún tại khu vực cống nước cầu sắt từ thượng nguồn vào hồ Xuân Hương. ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, hồ Xuân Hương là di tích danh lam thắng cảnh quốc gia, đồng thời là không gian cảnh quan trung tâm, thu hút đông du khách khi đến Đà Lạt. Khu vực quảng trường Lâm Viên quanh hồ cũng thường xuyên diễn ra các hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh.

Vệt sụt lún chân bờ kè dài khoảng 5 m gần đoạn cà phê Thanh Thủy ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Cơ quan chức năng đánh giá ta luy trước quảng trường Lâm Viên có nguy cơ sạt lở rất cao khi phần đất đắp sụt xuống thấp so với mặt vỉa hè, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN





Những điểm sụt lún trở thành nơi vương vãi rác thải ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Việc sửa chữa, gia cố tuyến kè nhằm khắc phục tình trạng sụt lún, sạt lở, đồng thời tôn tạo cảnh quan, bảo vệ giá trị di tích và bảo đảm an toàn cho khu vực trung tâm Đà Lạt. Tuyến kè mới cũng được kỳ vọng tăng khả năng chống sạt lở trong điều kiện mực nước hồ thường xuyên biến động do điều tiết, xả lũ vào mùa mưa.