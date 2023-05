Bộ Kinh Thánh tiếng Do Thái cổ nhất thế giới có giá bao nhiêu?

Bộ Kinh Thánh tiếng Do Thái gần như hoàn chỉnh cổ nhất thế giới THE NEW YORK TIMES

Theo báo The New York Times, bộ Kinh Thánh nói trên đã tìm được chủ nhân mới với giá bán 38,1 triệu USD trong sự kiện do nhà đấu giá Sotheby's tổ chức. Đây là một trong những mức giá cao nhất cho một cuốn sách hoặc tư liệu lịch sử từng được đem ra đấu giá.

Được gọi là Codex Sassoon, pho sách này bao gồm toàn bộ 24 quyển Kinh thánh tiếng Do Thái, chỉ mất khoảng 8 trang, và có đủ 10 chương đầu tiên của Sáng Thế Ký (Genesis, sách đầu tiên của Kinh Cựu Ước cũng như Kinh Thánh nói chung). Các nhà nghiên cứu đã xác định tài liệu này ra đời vào cuối thế kỷ thứ 9 hoặc đầu thế kỷ thứ 10, khiến Codex Sassoon trở thành bộ Kinh Thánh tiếng Do Thái gần như hoàn chỉnh cổ nhất thế giới từng được biết đến.

Những lời đồn đoán đã lan truyền trong nhiều tháng về việc ai có thể có mong muốn - và hầu bao rủng rỉnh - để mua bộ Kinh Thánh này, với giá trị ước tính từ 30 triệu đến 50 triệu USD.

Ngay sau cuộc đấu giá, Sotheby's thông báo người mua thành công là tổ chức Bạn bè Mỹ của ANU - Bảo tàng người Do Thái ở Tel Aviv, và có thể thực hiện được nhờ khoản đóng góp từ Alfred H. Moses, cựu đại sứ Mỹ tại Romania, và gia đình ông. Codex Sassoon sẽ được tặng cho bảo tàng (trước đây gọi là Bảo tàng Cộng đồng người Do Thái).

Sotheby's cho biết mức giá trên đã vượt qua mức 30,8 triệu USD được trả vào năm 1994 cho bộ sưu tập các bài viết khoa học mang tên Codex Leicester của Leonardo da Vinci, theo Reuters. Song mức giá này thấp hơn mức dự đoán 50 triệu USD của Sotheby's, cũng như thấp hơn mức 43,2 triệu USD được trả vào năm 2021 cho ấn bản đầu tiên của Hiến pháp Mỹ, kỷ lục thế giới đối với bất kỳ cuốn sách hoặc tài liệu nào.

Vào thời mà bộ Kinh Thánh này ra đời, đây cũng một thứ đắt tiền, phải dùng đến da của hơn 100 con vật để tạo ra khoảng 400 trang ghi chép. Toàn bộ nội dung của Codex Sassoon đã được viết bởi một người duy nhất.

Codex Sassoon được đặt theo tên của chủ sở hữu trước đó, David Solomon Sassoon, người đã mua lại pho sách vào năm 1929 và sở hữu một trong những bộ sưu tập tư nhân tập hợp tư liệu được viết bằng tiếng Do Thái và liên quan đến văn hóa Do Thái đồ sộ nhất thế kỷ 20. Kể từ năm 1989, nó thuộc sở hữu của nhà tài chính, nhà sưu tập người Thụy Sĩ Jacqui Safra, và đã được một số học giả nhìn thấy.

Mãi cho đến gần đây, ông Safra mới xác nhận rằng Codex Sassoon có tuổi đời lớn hơn Codex Aleppo và Codex Leningrad, hai bộ Kinh Thánh tiếng Do Thái cổ xưa khác, theo Sotheby's. Tài liệu Kinh Thánh cổ nhất từng được tìm thấy là Dead Sea Scrolls (Sách Biển Chết) được phát hiện trong hang động vào năm 1947.