Bộ lạc bí ẩn ở Amazon bất ngờ xuất hiện, nguyên nhân là gì?

Những hình ảnh hiếm hoi về bộ lạc sống biệt lập xuất hiện xin thức ăn tại Brazil làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu lương thực và nguy cơ xâm lấn trong rừng Amazon.