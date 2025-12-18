Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Bộ lịch HDBank 2026 - Di sản rực rỡ hòa nhịp tinh thần đổi mới

Nguồn: HDBank
18/12/2025 11:25 GMT+7

Năm mới 2026 mở ra cho mỗi chúng ta những hành trình mới - nơi niềm tin, ước mơ và những giá trị tốt đẹp tiếp tục lan tỏa, thăng hoa. Bộ lịch HDBank 2026 là một dấu ấn tiếp nối của hành trình ấy - như một lời chào xuân nhẹ nhàng, nơi cội nguồn văn hóa rực rỡ gặp gỡ tinh thần đổi mới - sáng tạo, mở ra một hành trình lắng sâu và tươi mới.

Bộ lịch HDBank 2026 - Di sản rực rỡ hòa nhịp tinh thần đổi mới - Ảnh 1.

Lấy cảm hứng từ những bức tranh sơn mài về cảnh đồng quê, những em bé chăn trâu, mùa hoa dã quỳ rực rỡ, những nếp nhà thân quen và vẻ đẹp di sản văn hóa Việt Nam, bộ lịch HDBank năm 2026 tái hiện hình ảnh Việt Nam bình yên, mộc mạc và đầy sức sống.

Từ mạch nguồn ấy, dòng chảy thời gian được kể bằng ngôn ngữ hội họa giàu biểu tượng, dẫn dắt người xem trước những giá trị bền bỉ của đời sống Việt: từ cảnh gia đình sum vầy hạnh phúc, lễ hội truyền thống, nhịp lao động miệt mài và khát vọng vươn lên trong một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Mỗi trang lịch là một lát cắt của ký ức và hiện tại, nơi cội nguồn được trân trọng và tương lai được nâng niu.

Bộ lịch HDBank 2026 - Di sản rực rỡ hòa nhịp tinh thần đổi mới - Ảnh 2.

Bộ lịch HDBank 2026 bao gồm: ấn phẩm lịch treo tường (trung, đại), lịch để bàn và ứng dụng lịch điện tử, mang đến trải nghiệm đồng bộ, linh hoạt và hiện đại cho khách hàng, đối tác và cán bộ nhân viên trên nhiều không gian và nền tảng.

Thông qua bộ lịch, HDBank gửi gắm tinh thần 5T: tử tế, tận tâm, tin cậy, tiên phong và trung thành, vun bồi niềm tin và bản lĩnh cho hơn 18.000 HDBanker trên hành trình phụng sự khách hàng và cộng đồng. Những giá trị ấy không chỉ được vun đắp từ bên trong, mà còn lan tỏa như một sức mạnh mềm, tạo nên bản sắc HDBank nhân văn, hiện đại.

Song hành cùng chiều sâu văn hóa được bồi đắp bền bỉ, HDBank không ngừng thúc đẩy những bước tiến công nghệ mạnh mẽ. Ngân hàng số HDBank - người bạn đồng hành trọn đời, thấu hiểu từng nhu cầu tài chính, mang đến trải nghiệm thông minh, an toàn và nhân văn cho người dân, từ những bước khởi đầu nhỏ bé đến những hành trình vươn xa bền vững. Hình ảnh ứng dụng ngân hàng số xuất hiện xuyên suốt các trang lịch như một điểm chạm hiện đại, kết nối giá trị truyền thống với đời sống tài chính số toàn diện hôm nay.

Bộ lịch HDBank 2026 vì thế không chỉ đơn thuần là 365 ngày đánh dấu thời gian, mà là câu chuyện giàu cảm xúc về sự hòa quyện giữa di sản và tương lai, giữa công nghệ và tính nhân văn, giữa cam kết lợi ích cao nhất và khát vọng phụng sự dài lâu.

Cùng HDBank, mỗi ngày là một hành trình ý nghĩa.

Càng đi càng tới, càng mới càng lợi ích. Tết đến - xuân về, hạnh phúc trọn vẹn, bình yên.

