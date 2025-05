Bỏ lọt tội phạm, cựu trưởng công an và viện trưởng VKS lãnh án

Ngày 15.5, TAND tỉnh Tây Ninh đã xét xử sơ thẩm 5 bị cáo bao gồm cựu lãnh đạo công an, Viện KSND H.Tân Biên liên quan đến vụ bỏ lọt tội phạm buôn lậu ô tô Lexus từ Campuchia về Việt Nam.

Các bị cáo bị truy tố về tội "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", bao gồm: Nguyễn Thanh Sơn, cựu Trưởng Công an H.Tân Biên; Nguyễn Minh Phụng, cựu Phó trưởng Công an H.Tân Biên; Trịnh Ngọc Anh, cựu Phó trưởng Công an H.Tân Biên; Vũ Đức Tân, cựu điều tra viên Công an H.Tân Biên và Hứa Thị Kim Ngân, cựu Viện trưởng KSND H.Tân Biên.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo liên quan vụ bỏ lọt tội phạm buôn lậu ô tô Lexus từ Campuchia về Việt Nam ẢNH: THANH QUÂN

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, ngày 20.4.2015, Công an H.Tân Biên phối hợp Công an TP.HCM phát hiện Nguyễn Đắc Tuyên đang điều khiển ô tô Lexus RX350 biển kiểm soát Campuchia, trên xe chở Phùng Viết Đông và Phùng Tuấn Anh, có dấu hiệu vi phạm. Tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận đã cùng nhau sang Campuchia mua xe lậu rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Các bị cáo bị truy tố về tội "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" ẢNH: THANH QUÂN

Mặc dù các nghi phạm bị bắt quả tang đã khai nhận hành vi phạm tội, nhưng Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Minh Phụng, Trịnh Ngọc Anh và Vũ Đức Tân đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm; không khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi buôn lậu của Tuyên, Đông và Tuấn Anh. Thậm chí, hồ sơ gia hạn tạm giữ các nghi phạm sau đó đã bị rút lại để trả tự do cho những người này.

Về phía Viện KSND H.Tân Biên, bị cáo Hứa Thị Kim Ngân, với vai trò là viện trưởng, đã không thực hiện đúng chức năng giám sát hoạt động tư pháp; đồng ý với đề xuất không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Mặc dù cấp dưới đã có ý kiến cho rằng hành vi của các đối tượng đã đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu, nhưng Ngân vẫn chỉ đạo cấp phó ký thông báo "quyết định không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật".

Cáo trạng xác định, hành vi của 5 bị can trên đã dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Trong đó, sau khi được trả tự do, Phùng Viết Đông đã tiếp tục phạm tội nghiêm trọng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Sơn, Phụng, Anh và Ngân, mỗi bị cáo từ 12 - 15 tháng tù, không đảm nhiệm chức vụ trong 5 năm; bị cáo Tân từ 9 - 12 tháng tù, không đảm nhiệm chức vụ trong 5 năm.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Sơn và Hứa Thị Kim Ngân 9 tháng tù; bị cáo Nguyễn Minh Phụng và Vũ Đức Tân 6 tháng tù, cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng; bị cáo Anh Trịnh Ngọc 5 tháng tù.