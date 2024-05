Bo mạch chủ đầu tiên hỗ trợ tiêu chuẩn RAM đột phá xuất hiện

CAMM2 là tiêu chuẩn bộ nhớ RAM được JEDEC, cơ quan tiêu chuẩn hóa giám sát các tiêu chuẩn bộ nhớ trong ngành máy tính, công bố vào tháng 12.2023. Sau đó một tháng, Micron trở thành công ty đầu tiên công bố các mô-đun RAM dựa trên tiêu chuẩn mới. Vào tháng 4.2024, Micron đã hợp tác với Lenovo để sản xuất chiếc máy tính xách tay đầu tiên hỗ trợ bộ nhớ LPCAMM2.



Nguyên mẫu bo mạch chủ hỗ trợ tiêu chuẩn RAM CAMM2 MSI

CAMM2 được coi là công nghệ dành riêng cho máy tính xách tay, tuy nhiên bo mạch chủ máy tính để bàn Z790 mới của MSI giúp người dùng dễ dàng tiếp cận công nghệ RAM mới này. Đoạn giới thiệu được chia sẻ trên X làm nổi bật một bảng mạch có PCB màu đen với các điểm nhấn màu bạc. Các khe cắm RAM DDR5 thông thường đã được thay thế bằng mô-đun CAMM2 duy nhất để gắn nguyên mẫu Kingston Fury Impact DDR5 CAMM2.

Với tên gọi Z790 Project Zero Plus, bo mạch chủ này là một phần của dòng Project Zero từ MSI, nơi hầu hết các đầu nối ra phía sau bo mạch chủ dùng để quản lý cáp tốt hơn. Điều này giúp cải thiện luồng không khí và tính thẩm mỹ, miễn là vỏ được thiết kế để hỗ trợ các kết nối phía sau.

Bài đăng được MSI gắn thẻ hashtag Computex 2024, vì vậy nhiều khả năng bo mạch chủ này sẽ được trưng bày tại triển lãm thương mại vào tháng tới tại Đài Loan. Sẽ rất thú vị để xem tất cả điều này diễn ra như thế nào và CAMM2 có tương lai trong không gian máy tính để bàn hay không. Theo Tom's Hardware, bộ nhớ CAMM2 của Kingston không sử dụng LPDDR5X và bị giới hạn ở tốc độ JEDEC DDR5. Nếu nó gây được tiếng vang với những người đam mê, có lẽ phải chờ đến phiên bản LPDDR5X mới có thể thể hiện sức mạnh.