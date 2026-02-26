'Bộ não' chuyển đổi số của Thủ đô đi vào hoạt động

Đơn vị ra đời trong bối cảnh Hà Nội đang gia tốc xây dựng đô thị thông minh. Mục tiêu cốt lõi của đơn vị là vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đặc biệt, trung tâm định hướng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn để chuyển hóa các giá trị di sản văn hóa truyền thống thành sản phẩm công nghiệp sáng tạo (như AR/VR, nội dung số). Động thái này bám sát chiến lược quốc gia, kỳ vọng ngành công nghiệp văn hóa - sáng tạo sẽ đóng góp 7% GDP vào năm 2030.

Ông Trương Việt Dũng - Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội chia sẻ tại sự kiện Ảnh: A.Q

Để hiện thực hóa các mục tiêu, hoạt động của trung tâm được triển khai dựa trên ba trọng tâm chiến lược. Thứ nhất, biến Hà Nội thành trung tâm thử nghiệm (sandbox) cho các công nghệ và mô hình kinh doanh mới, nhằm giải quyết bài toán thực tiễn về giao thông, môi trường và quản lý dữ liệu. Thứ hai, thực hiện chính sách thu hút nhân tài, tạo môi trường thuận lợi để chuyên gia, nhà sáng lập kiều bào và quốc tế đến đặt trụ sở, khởi nghiệp tại Thủ đô. Thứ ba, đóng vai trò bệ đỡ, dẫn dắt các doanh nghiệp công nghệ nội địa phát triển, bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh trước những nền tảng đa quốc gia.

Về quy trình vận hành thực tế, trung tâm áp dụng mô hình ươm tạo chuyên sâu gồm 4 giai đoạn. Khởi đầu là bước "Kết nối" khối công - tư để tập hợp các bài toán đô thị và thu hút nhân tài giải quyết. Tiếp đó là giai đoạn "Ươm tạo", sử dụng nền tảng dùng chung và công nghệ AI để đẩy nhanh việc tạo ra sản phẩm thử nghiệm.

Ở giai đoạn "Xây nền tảng", doanh nghiệp được hỗ trợ về pháp lý, sở hữu trí tuệ và hạ tầng điện toán. Cuối cùng là bước "Mở rộng", nơi trung tâm đóng vai trò cầu nối giúp các tổ chức tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm và đề xuất cơ chế thử nghiệm sản phẩm mới lên chính quyền thành phố.

Sự hình thành của đơn vị được kỳ vọng huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo lập môi trường thuận lợi cho cộng đồng công nghệ và khởi nghiệp. Qua đó, tổ chức này sẽ góp phần xây dựng lực lượng sản xuất mới, phục vụ mục tiêu tăng trưởng bền vững và toàn diện của Thủ đô trong kỷ nguyên số.