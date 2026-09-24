Bỡ ngỡ lần đầu là tân sinh viên: 'Ngợp' từ giảng đường ra đến ngã tư

Trường rộng đến mức… đi lạc

Sau những tuần đầu bước vào đời sống sinh viên, nhiều bạn tỏ ra hồ hởi, phấn khởi, nhưng cũng không ít tân sinh viên vẫn chưa bắt kịp với nhịp sinh hoạt khi phải thích nghi với môi trường mới.

Vũ Ngọc Bảo Thy (quê Đồng Nai), sinh viên Trường ĐH Công thương TP.HCM, chia sẻ về những bỡ ngỡ khi lần đầu học tập và sinh sống xa gia đình: "Mình thấy khá háo hức khi chính thức được bước chân vào môi trường mới. Tuy nhiên, cũng cảm thấy hơi đuối do chưa thích nghi kịp khi ngày học đầu tiên phải học từ 9 giờ 30 đến tận 18 giờ chiều".

Sinh viên tham gia buổi sinh họat công dân đầu khóa tại Trường ĐH Văn hóa TP.HCM ẢNH: C.T.V

Đối với Thy, việc xa gia đình nên phần lớn những khó khăn mà nữ sinh phải tự xoay xở chính là việc phải tự cân đối chi tiêu và phân bổ thời gian một cách hợp lý, từ việc sinh hoạt, ăn uống cho đến học tập.

Thy chia sẻ mỗi tháng được nhận khoản trợ cấp từ gia đình khoảng 2,5 triệu đồng, với số tiền ấy, Thy sẽ phải có kế hoạch chi tiêu để tránh dùng tiền quá mức.

"Mức giá và nhịp sống ở TP.HCM khác nhiều so với quê nhà của mình, Ngoài ra, nhịp sống sôi động tại thành thị cũng khác xa. Ở thành phố đến khoảng 22 giờ vẫn có rất nhiều người ra đường, hàng quán cũng còn chộn rộn, trong khi cùng thời gian ở quê mình thì đường sá đã rất vắng bóng người", Thy bộc bạch.

Do chưa quen nên việc qua đường của là một trở ngại với nhiều tân sinh viên ẢNH MINH HỌA: THẾ DUY

Còn với Lê Trần Mỹ Anh (quê Hải Phòng), sinh viên Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật TƯ Hà Nội, kể: "Ngày đầu đi sinh hoạt công dân, mình vẫn chưa tin được bản thân đã là sinh viên. Háo hức nhưng cũng có phần hoang mang vì không còn sự nhắc nhở liên tục giống như các thầy cô khi còn học phổ thông. Thậm chí, khuôn viên trường rộng quá nên ngày đầu tiên đi học, mình đã đi lạc và phải lên xuống cầu thang đến 6 lần".

Mỹ Anh ví những ngày đầu đi học như là "chị đẹp đạp gió rẽ sóng", vì thời gian tuần đầu tiên nhập học của nữ sinh lại trúng ngay đợt miền Bắc mưa rất nhiều. "Trời thì mưa như trút nước, mình thì khệ nệ kéo 2 vali to đùng, đứng trước cổng trường lòng thì hửng nắng mà ông trời thì vẫn mưa", Mỹ Anh nhớ lại.

Mỹ Anh cũng không quên được cảm giác lần đầu trải nghiệm sự đông đúc của phố phường: "Do chưa quen đường sá ở thành phố nên có lúc đang đi phải dừng lại để nhìn bản đồ. Hay có những ngày vào giờ cao điểm, mình phải mất đến 45 phút mới qua đường được".

Rồi nữ sinh tâm sự tiếp: "Nhịp sống tại thành phố khiến mình có cảm giác như mọi thứ đều tua nhanh gấp hai lần, mình thấy mọi người ai cũng như thể chạy deadline với thời gian. Tuy nhịp sống có vội vã nhưng cũng rất thú vị vì mình được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ hơn, điều đó khiến rất thích cuộc sống mới này".

Trần Ngọc Tuấn Anh (quê Lâm Đồng), sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, nhớ lại ngày đầu tiên đi học tại giảng đường. "Ngay hôm đầu đi học, mình rất bất ngờ về giao thông ở TP.HCM, mình mất đến 2 tiếng đồng hồ chỉ để đi từ trường về trọ trong khi khoảng cách 2 nơi chỉ chưa đến 5 km", Tuấn Anh nhớ lại và cho biết bản thân cảm thấy rất khó khăn trong việc tìm địa chỉ hoặc đi đường.

Bên cạnh đó, một nhịp sống vội vã cũng dễ dàng cuốn Tuấn Anh theo, điều này có phần làm cho nam sinh… choáng ngợp.

Tuấn Anh nói: "Bản thân mình cũng cần cố gắng học cách chủ động sắp xếp thời gian đi lại để hạn chế tình trạng kẹt xe, đi 5 km trong 2 tiếng đồng hồ thật sự là một sự hoang mang rất lớn đối với mình".

Nhiều tân sinh viên cứ đi một đoạn lại phải dừng để tra bản đồ để không phải đi nhầm đường ẢNH: THẾ DUY

Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Khải (quê Lâm Đồng), sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công, cho biết những bất ngờ đầu tiên chào đón Khải khi nhập học chính là môi trường sống tập thể tại ký túc xá. Khải kể: "Tuần đầu nhập học, bao trùm em là cảm giác lạ lẫm, vừa vui vừa buồn. Vui vì bản thân đạt được cột mốc mới, mở ra môi trường mới. Buồn vì phải xa nhà và tập sống tự lập tại vùng đất mới. Tuy nhiên, được ở ký túc xá cũng tạo điều kiện cho mình kết nối và làm quen bạn mới rất thuận lợi".

Lúc đầu, nam sinh có phần lo lắng khi phải sinh sống cùng những người lạ trong ký túc xá. Song, điều đón nhận Khải chính là sự chào mừng và hòa nhập. "Mình gặp được nhiều người thân thiện, được kết bạn và làm quen với rất nhiều bạn bè, anh chị tại ký túc xá. Chính vì sự nồng nhiệt ấy nên mình và các bạn cũng đã bị nhắc nhở vì làm ồn trong khu vực ký túc xá", Khải kể trải nghiệm khó quên những ngày đầu trở thành tân sinh viên

Cảm giác "ngợp" sẽ giảm đi, nếu…

Theo thạc sĩ, nghiên cứu sinh, Hoàng Thị Thu Hằng, giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, việc "vỡ mộng" hay choáng ngợp với nhịp sống khi bước vào giảng đường là tình trạng chung của nhiều tân sinh viên vì những điểm tựa quen thuộc thời phổ thông nay đã bị thay đổi.

"Theo tôi, đầu tiên các bạn nên cho bản thân thời gian để thích nghi, mỗi người có một tốc độ thích nghi khác nhau. Kế đến là chủ động kết nối. Khi chưa biết thì hỏi, khi gặp khó khăn thì tìm người hỗ trợ, khi cảm thấy chưa quen thì cho mình cơ hội tham gia các hoạt động chung. Và cuối cùng là giữ một nhịp sống tương đối ổn định: ăn ngủ điều độ, sắp xếp thời gian học tập, nghỉ ngơi và kết nối với mọi người. Khi những điều cơ bản trong cuộc sống dần ổn định, cảm giác "ngợp" cũng sẽ giảm đi rất nhiều", bà Hằng nhấn mạnh.

Tân sinh viên cũng bắt đầu làm quen với việc lên kế hoạch và cân đối chi tiêu hằng tháng để không bị thiếu hụt tiền ẢNH: THẾ DUY

Chia sẻ với tân sinh viên trước những cảm giác "ngợp" ban đầu, Dương Mai Anh, Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội sinh viên Việt Nam, cho biết từng gặp khá nhiều bạn tân sinh viên bước vào trường với suy nghĩ rằng: mọi người xung quanh đều năng động, còn mình thì không. Nhưng thực tế, Mai Anh cho rằng rất nhiều anh chị mà các bạn nhìn thấy đang rất tự tin trong các hoạt động của trường hôm nay cũng từng có những ngày đầu rất rụt rè.

"Hãy cho bản thân thêm thời gian và thử một vài môi trường khác nhau, bước ra khỏi "vùng an toàn" cũng không nhất thiết phải là làm một điều gì thật lớn. Đôi khi chỉ cần hôm nay mình chủ động bắt chuyện với một người bạn chưa từng quen, đó đã là một bước tiến rồi. Biết đâu từ một lần chủ động như vậy, các bạn lại tìm được một người bạn mới hoặc một nhóm mà mình thấy hợp", Mai Anh nhắn gửi.