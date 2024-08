Bộ Ngoại giao cảnh báo không nên đến Li Băng, Iran, Israel thời điểm này

Ngày 5.8, Bộ Ngoại giao cho biết, hiện nay, tình hình căng thẳng giữa Israel với Li Băng và Iran gia tăng và diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng và tài sản công dân.

Những quả rốc két phóng từ miền Nam Li Băng bị hệ thống phòng không Vòm Sắt đánh chặn trên bầu trời miền Bắc Israel ngày 4.8 AFP

Bộ Ngoại giao cảnh báo công dân Việt Nam: không nên đến Li Băng, Iran và Israel trong thời điểm này; trong trường hợp đang ở Li Băng, cần sớm sơ tán người và tài sản đến nước thứ 3 hoặc về Việt Nam.

Bên cạnh đó, công dân cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao qua Cục Lãnh sự hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, Iran, Israel và các nước lân cận để phản ứng kịp thời.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân:

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập (kiêm nhiệm Li Băng): +20102613 9869.

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran: + 98 2122411670.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: +97250 8186116.

Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +849818484 84.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cùng ngày đã ra khuyến cáo đề nghị cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây nâng cao tinh thần cảnh giác.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo cộng đồng: thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại.

Hạn chế đến các khu vực đông người, các khu vực không đảm bảo an ninh, an toàn, các khu vực có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của các lực lượng vào Israel.

Tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại. Chủ động lên các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho bản thân và thân nhân trong bối cảnh chiến tranh.

Thường xuyên giữ liên hệ và thông tin tình hình với các đầu mối của Đại sứ quán đề phòng trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ.