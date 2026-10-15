Bộ Ngoại giao: Thông tin tàu NV Sunshine bị 'tấn công' là giả

Ngày 15.10, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc truyền thông quốc tế đăng tải thông tin tàu NV Sunshine bị tấn công khi đang hoạt động tại khu vực eo biển Hormuz, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, sáng 10.10 vừa qua, công ty sở hữu tàu NV Sunshine - Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt đã đăng tải thông tin chính thức, khẳng định là thông tin tàu NV Sunshine bị tấn công là thông tin giả và hoàn toàn không đúng sự thật.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ẢNH: THẢO PHẠM

"Tàu NV Sunshine không bị tấn công và vẫn đang hoạt động an toàn và bình thường, và công ty luôn duy trì liên lạc thường xuyên với tàu để nắm rõ tình hình hoạt động thực tế", bà Hằng khẳng định.

Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để bảo đảm tối đa an ninh an toàn cho tàu và thuyền viên Việt Nam đi qua khu vực này.

Cũng tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, báo chí đã đề nghị người phát ngôn cho biết phản ứng của Việt Nam về việc mới đây trong báo cáo thường niên về tình hình mua bán người năm 2026 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố duy trì xếp hạng Việt Nam vào nhóm 2 và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người.

Trả lời, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam hoan nghênh phía Mỹ đã có đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người thời gian qua.

"Việt Nam đã và đang đẩy mạnh công tác phòng, chống mua bán người, nổi bật là việc ban hành, triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 và việc thi hành luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 hiệu quả, đồng bộ", bà Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn khẳng định, các cơ quan chức năng Việt Nam tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người và xác định hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Truyền thông đóng góp nâng cao nhận thức người dân, đặc biệt là trong bối cảnh mua bán người vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến đang diễn biến hết sức phức tạp.

Ngày 8.8, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hiệp Quốc giai đoạn 2026 - 2035, nhằm ứng phó với những vấn đề di cư nổi lên, ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế.

Người phát ngôn nêu rõ, thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước, các đối tác, trong đó có Mỹ, để tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm đánh giá toàn diện và tích cực hơn nữa về những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người phù hợp với tinh thần của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam và Mỹ.