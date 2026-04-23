Bộ Ngoại giao thông tin về tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico

Ngày 23.4, tại cuộc họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc những ngày qua xuất hiện thông tin tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được di dời ở Mexico, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico, Đại sứ quán đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố Mexico để triển khai tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trung tâm lịch sử của thành phố Mexico City.

"Đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời đây cũng là biểu tượng của tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Mexico", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, trước đó, với sự giám sát và bảo đảm an ninh, an toàn của chính quyền thành phố Mexico cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được di dời tới nơi duy tu và bảo dưỡng.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico City được xây dựng năm 2009, phỏng theo tấm ảnh do nghệ sĩ Đinh Đăng Định chụp khi Bác ngồi làm việc trong vườn Phủ Chủ tịch.