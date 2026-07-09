Bộ Ngoại giao thông tin về Việt Nam - EFTA

Chiều 9.7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về việc vừa qua Việt Nam và các nước thành viên của Khối Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 2.7 vừa qua, Việt Nam và các nước thành viên của Khối Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) đã ra Tuyên bố chung về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA. Đây là nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của cả hai bên để hướng tới ký kết hiệp định sau 14 năm đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ẢNH: THẢO PHẠM

"Việt Nam đánh giá cao những kết quả đàm phán đã đạt được với các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu. Hiệp định FTA Việt Nam - EFTA là dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam, nâng tổng số FTA mà Việt Nam ký kết với các đối tác lên 18 cũng như kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu", bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các quốc gia thành viên EFTA để sớm ký kết và triển khai hiệu quả các cam kết của hiệp định, qua đó thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm trong thời gian tới.

Cũng tại họp báo, trả câu hỏi của phóng viên về việc mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc, trong đó có vụ vỡ đập tại Nam Ninh, cũng như có công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng và công tác bảo hộ công dân (nếu có), bà Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 8.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện thăm hỏi đến Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, trước đó đã gửi điện thăm hỏi đến Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương.

"Một lần nữa, chúng tôi xin được gửi đến Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là nhân dân Quảng Tây lời chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, thiệt hại do thiên tai gây ra", bà Phạm Thu Hằng phát biểu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao dẫn thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Quốc cho biết, đến nay chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong các đợt thiên tai vừa qua tại Trung Quốc. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc đang tiếp tục theo dõi sát tình hình để sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết, kịp thời trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo công dân nếu có bất cứ vấn đề gì có thể liên hệ đến đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.