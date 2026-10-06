Hơn 10 ngày trước, trong phóng sự “Thấp thỏm dưới chân núi Một: Hàng chục hộ dân bỏ nhà đi thuê trọ vì sợ sạt lở” của Báo Thanh Niên, nhiều người dân sống dưới chân núi Một, bên sông Hà Thanh, thuộc phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, cho biết họ đã phải rời bỏ nhà cửa vì lo đất đá từ trên núi tiếp tục đổ xuống.

Ông Huỳnh Văn Hoan (64 tuổi, tổ dân phố 19, phường Quy Nhơn) là một trong những người đã phải đi thuê trọ để tránh nguy cơ sạt lở.

“Tháng 9, tháng 10 năm vừa rồi, tôi phải dọn đi thuê nhà. Tiền điện, tiền nhà, tiền nước khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng. Nhà phải đóng cổng bỏ đó chứ không dám ở. Bây giờ tôi chỉ mong chính quyền địa phương có phương án bố trí đất đai để gia đình ổn định cuộc sống, bà con trong xóm cũng có nơi ở an toàn”, ông Hoan chia sẻ.

Mưa lớn gây sạt lở, hư hỏng 5 căn nhà dưới chân núi Một năm 2025 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, trên lưng chừng núi Một vẫn còn nhiều dấu vết của các điểm sạt lở cũ. Những vệt đứt gãy bị khoét sâu kéo dài trên sườn dốc, nhiều cây xanh bật gốc, đất đá nằm chênh vênh, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục trượt xuống khu dân cư phía dưới.

Trước đó, vào mùa mưa năm 2025, đất đá và cây cối từ trên cao đã đổ xuống khu vực dân cư, vùi lấp và làm hư hỏng nặng 5 ngôi nhà.

Bỏ nhà đi thuê trọ vì nguy cơ sạt lở, gần 200 người dưới chân núi Một giờ ra sao?

Liên quan đến việc bảo đảm an toàn cho người dân dưới chân núi Một, ngày 5.10.2026, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu UBND phường Quy Nhơn phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát tình hình thực tế.

Theo đó, địa phương được yêu cầu xác định chính xác số hộ và số nhân khẩu cần di dời, đồng thời nắm bắt nhu cầu tái định cư của từng gia đình để xây dựng phương án bố trí nơi ở mới phù hợp, bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kết quả rà soát và phương án đề xuất phải được báo cáo trước ngày 7.10.

Cùng với đó, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp, hướng dẫn địa phương đánh giá toàn diện phạm vi ảnh hưởng của khu vực sạt lở; rà soát quỹ đất, quy hoạch hạ tầng và các điều kiện cần thiết để triển khai phương án tái định cư.