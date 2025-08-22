Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM

Duy Tính - Hoài Nhiên
22/08/2025 18:55 GMT+7

Bác sĩ Hoàng Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Chiều 22.8, tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM), Phó giáo sư, tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm bác sĩ Hoàng Mạnh Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình làm giám đốc bệnh viện này kể từ ngày 1.9.2025, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Bác sĩ Châu Văn Đính, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình nghỉ hưu theo chế độ.

Tại lễ trao quyết định, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM ghi nhận và trân trọng những đóng góp của bác sĩ Châu Văn Đính trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM- Ảnh 1.

Phó giáo sư, tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm bác sĩ Hoàng Mạnh Cường làm Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Ông nhấn mạnh, bác sĩ Châu Văn Đính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nay bàn giao để bác sĩ Hoàng Mạnh Cường tiếp tục kế thừa, phát huy.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đề nghị bác sĩ Hoàng Mạnh Cường kế thừa kết quả của nhiệm kỳ trước, tiếp tục dẫn dắt Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình giữ vững và phát triển vị thế bệnh viện đầu ngành về chấn thương chỉnh hình tại các tỉnh, thành phía nam. 

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thời gian tới cần có thêm nhiều bước đột phá về kỹ thuật mới để khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

