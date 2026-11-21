Ngày 21.11, bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở GD - ĐT Lâm Đồng cho biết đã có quyết định mới về việc bổ nhiệm, bố trí và phân công công tác đối với viên chức quản lý trường học.

Theo đó, quyết định mới của Sở GD - ĐT Lâm Đồng phân công, bổ nhiệm ông Trần Minh Hải, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Phan Thiết, thuộc Sở GD - ĐT Lâm Đồng, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 20.11.

Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết có hơn 70 năm hình thành và phát triển ẢNH: QUỐC HANH

Ông Trần Minh Hải được hưởng mức phụ cấp chức vụ hiệu trưởng trường THPT theo quy định hiện hành. Như vậy, ông Trần Minh Hải lại quay trở về làm quản lý đơn vị cũ.

Trước đó, ngày 28.12.2023, Sở GD - ĐT Bình Thuận cũ có quyết định bổ nhiệm ông Trần Minh Hải (khi đó là Phó hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu) làm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận cũ. Ông Trần Minh Hải quay lại làm Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết thay cho người tiền nhiệm là ông Nguyễn Thanh Hiệp nhận nhiệm vụ khác.

Sở GD - ĐT Lâm Đồng cũng có quyết định giao phụ trách Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Phan Thiết cho Phó hiệu trưởng Nguyễn Kim Thư, trong thời gian chờ quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng của cấp thẩm quyền.

Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết (tên trước khi sáp nhập tỉnh Bình Thuận với Lâm Đồng là Trường THPT Phan Bội Châu) là ngôi trường được thành lập từ năm 1952 với tên gọi ban đầu là Trường trung học Bình Thuận. Đây là trường trung học công lập đầu tiên tại khu vực Phan Thiết - Bình Thuận (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) với bề dày hơn 70 năm hình thành, phát triển.