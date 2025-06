Bổ nhiệm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm Phó giám đốc Công an Hà Nội

Ngày 10.6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Đức Long, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, giữ chức Phó giám đốc Công an Hà Nội.

Ban Giám đốc Công an Hà Nội tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Đức Long ẢNH: TUẤN NAM

Chúc mừng tân phó giám đốc, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, đại tá Nguyễn Đức Long được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; gương mẫu, tận tụy, sâu sát với công việc, có tư duy khoa học, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cạnh đó, tân Phó giám đốc Công an Hà Nội là người có năng lực xuất sắc, nổi trội; có trình độ cao, chuyên môn chuyên sâu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật; đã được thử thách, rèn luyện qua nhiều đơn vị, lĩnh vực, vị trí công tác.

Trong đó, đại tá Nguyễn Đức Long có hơn 25 năm công tác ở lĩnh vực điều tra, phòng chống tội phạm; đã đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng công an quận, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Đống Đa; Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội. Ở vị trí nào, đại tá Nguyễn Đức Long cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên cương vị mới, Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu đại tá Nguyễn Đức Long khẩn trương tiếp nhận bàn giao công việc; tạo dựng môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, ổn định để xây dựng, phát triển thủ đô và đất nước…

"Chức vụ càng cao thì trách nhiệm phải càng lớn, tôi đề nghị đại tá Nguyễn Đức Long trên cương vị công tác mới phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực, kinh nghiệm công tác, đóng góp những thành tích, chiến công vang dội vào truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng Công an thủ đô", trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Đức Long phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: TUẤN NAM

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định sẽ không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao năng lực lãnh đạo, công tác chuyên môn và bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ được phân công. Cùng tập thể Ban Giám đốc Công an Hà Nội lãnh đạo, điều hành, sát cánh với cán bộ chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.



Ngay sau lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm tân phó giám đốc Công an Hà Nội, thừa ủy quyền, thượng tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an Hà Nội, đã công bố quyết định của Giám đốc Công an Hà Nội về điều động đối với 38 cán bộ là phó trưởng phòng và tương đương.