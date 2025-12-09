Bộ Nội vụ đề xuất quy định mới về hoạt động của quỹ từ thiện

Ngày 9.12, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, nhằm thay thế cho Nghị định 93/2019 đang có hiệu lực thi hành.

Dự thảo do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Báo Thanh Niên cùng các tình nguyện viên hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng bão lũ ẢNH: BÁ DUY

Bộ Nội vụ cho hay, kể từ khi triển khai Nghị định 93/2019, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã tổ chức, hoạt động cơ bản tuân thủ quy định pháp luật.

Song, để phù hợp với thực tiễn, trong đó có việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, việc ban hành nghị định mới là cần thiết, vừa đảm bảo công tác quản lý, vừa tạo điều kiện hoạt động cho các quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung, hoàn thiện quy định về cơ sở dữ liệu của quỹ để làm cơ sở xây dựng, triển khai và quản lý cơ sở dữ liệu của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Bổ sung quy định về cấm việc thành lập, tổ chức các hoạt động của quỹ để thực hiện việc nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư nhằm đảm bảo các quỹ hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và vì mục tiêu phi lợi nhuận.

Dự thảo cũng quy định rõ về quyền hạn và trách nhiệm đối với tài sản của sáng lập viên, cá nhân, tổ chức đóng góp tài sản, tài trợ vào quỹ.

Đồng thời, sửa đổi quy định các khoản chi để thực hiện chương trình, đề án theo tôn chỉ, mục đích của quỹ.

Nhiều nội dung được kế thừa quy định hiện hành như: quỹ phải tổ chức công tác kế toán, thống kê theo đúng quy định; hội đồng quản lý quỹ bổ nhiệm kế toán trưởng để giúp thực hiện công tác kế toán, thống kê, đồng thời thành lập ban kiểm soát quỹ hoạt động độc lập…