Bộ Nội vụ 'nhắc' doanh nghiệp sớm có phương án thưởng tết 2026

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi giám đốc sở Nội vụ các tỉnh thành về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng tết và quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ đề nghị doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng tết theo kết quả kinh doanh năm 2025 ẢNH: T.N

Để nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng ở các doanh nghiệp, Bộ Nội vụ đề nghị các sở Nội vụ nắm bắt hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm và đời sống của người lao động, tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Công tác tuyên truyền pháp luật lao động, nhất là các quy định mới về tiền lương, việc làm và bảo hiểm xã hội cần được đẩy mạnh.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, giám sát thực thi chính sách, pháp luật về lao động, xử lý những trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, các sở Nội vụ phải triển khai giải pháp ngăn ngừa tranh chấp lao động, đình công trước, trong và sau tết 2026, tránh để ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Các địa phương cần hỗ trợ doanh nghiệp và công đoàn rà soát, chỉnh sửa hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể, quy chế trả lương, thưởng cho phù hợp pháp luật và thực tế.

Bộ Nội vụ đề nghị doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng theo kết quả kinh doanh năm 2025 theo điều 104 bộ luật Lao động và thông báo cho người lao động biết. Các sở Nội vụ phối hợp ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế khảo sát tình hình lương, nợ lương, quan hệ lao động và kế hoạch thưởng dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm 2026, tổng hợp và gửi về bộ trước ngày 25.12.

Theo Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ), mức thưởng tết Dương lịch năm 2025 cao nhất là 1,8 tỉ đồng và mức thưởng tết Nguyên đán là 1,908 tỉ đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM.

Mức thưởng tết Dương lịch bình quân là 1,46 triệu đồng/người, mức bình quân thưởng tết Nguyên đán là 7,72 triệu đồng/người, tăng 13% so với năm 2024.