Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bộ Nội vụ 'nhắc' doanh nghiệp sớm có phương án thưởng tết 2026

Thu Hằng
Thu Hằng
26/11/2025 19:52 GMT+7

Các doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng theo kết quả kinh doanh năm 2025 và thông báo cho người lao động biết. Các sở Nội vụ phối hợp ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế khảo sát tình hình lương, nợ lương, quan hệ lao động và kế hoạch thưởng dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm 2026, tổng hợp gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25.12.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi giám đốc sở Nội vụ các tỉnh thành về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng tết và quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ 'nhắc' doanh nghiệp sớm có phương án thưởng tết 2026 - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề nghị doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng tết theo kết quả kinh doanh năm 2025

ẢNH: T.N

Để nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng ở các doanh nghiệp, Bộ Nội vụ đề nghị các sở Nội vụ nắm bắt hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm và đời sống của người lao động, tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Công tác tuyên truyền pháp luật lao động, nhất là các quy định mới về tiền lương, việc làm và bảo hiểm xã hội cần được đẩy mạnh.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, giám sát thực thi chính sách, pháp luật về lao động, xử lý những trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, các sở Nội vụ phải triển khai giải pháp ngăn ngừa tranh chấp lao động, đình công trước, trong và sau tết 2026, tránh để ảnh hưởng đến an ninh trật tự. 

Các địa phương cần hỗ trợ doanh nghiệp và công đoàn rà soát, chỉnh sửa hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể, quy chế trả lương, thưởng cho phù hợp pháp luật và thực tế.

Bộ Nội vụ đề nghị doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng theo kết quả kinh doanh năm 2025 theo điều 104 bộ luật Lao động và thông báo cho người lao động biết. Các sở Nội vụ phối hợp ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế khảo sát tình hình lương, nợ lương, quan hệ lao động và kế hoạch thưởng dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm 2026, tổng hợp và gửi về bộ trước ngày 25.12.

Theo Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ), mức thưởng tết Dương lịch năm 2025 cao nhất là 1,8 tỉ đồng và mức thưởng tết Nguyên đán là 1,908 tỉ đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM.

Mức thưởng tết Dương lịch bình quân là 1,46 triệu đồng/người, mức bình quân thưởng tết Nguyên đán là 7,72 triệu đồng/người, tăng 13% so với năm 2024. 

Tin liên quan

Yêu cầu các địa phương rà soát, báo cáo tình hình tiền lương, thưởng tết

Yêu cầu các địa phương rà soát, báo cáo tình hình tiền lương, thưởng tết

Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu Sở LĐ-TB-XH các địa phương báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và triển khai giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công dịp cuối năm và tết Nguyên đán 2025.

Khám phá thêm chủ đề

thưởng tết thưởng tết 2026 Tết nguyên đán 2026 tiền lương quan hệ lao động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận