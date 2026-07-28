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Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2026
Video Thời sự

Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2026

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo chính thức về lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm 2026. Với phương án hoán đổi ngày làm việc, công chức, viên chức sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày liên tiếp.

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