'Bố ơi, con làm được rồi!': Nước mắt nữ thủ khoa ngày tốt nghiệp

Trong lễ tri ân thầy cô, cha mẹ, những ký ức về 4 năm học tại Trường ĐH Thủy lợi cùng những khó khăn đã trải qua khiến thủ khoa Giang bật khóc. Cô nhớ đến cha, những người đã đồng hành với mình và cả mục tiêu mà bản thân từng nhiều lần nghĩ đến trong những đêm ôn thi.

"Trong lễ tri ân thầy cô, cha mẹ, mình đã khóc rất nhiều. Mình nhớ đến bố, nhớ đến hành trình đầy gian khó trong 4 năm đại học và có thầy cô, bạn bè đồng hành, giúp đỡ", Giang chia sẻ.

Khi bước lên sân khấu nhận bằng, Giang cố gắng không khóc. Nhưng sau khi được một người thầy hỏi han, vỗ vai động viên, những giọt nước mắt lại trào ra. Khi ấy, cô chỉ nghĩ đến cha.

"Bố ơi, con làm được rồi, con đã hoàn thành mục tiêu thủ khoa đầu ra ngành và hoàn thành tâm nguyện vào Đảng của bố rồi, bố yên lòng nhé", Giang nhớ lại.

Hương Giang thủ khoa đầu ra ngành kinh tế số ẢNH: NVCC

Những ngày ôn thi ở bệnh viện

Cha Giang qua đời khi cô đang học năm thứ hai. Trước đó, ngay sau khi Giang nhận học bổng Vững tương lai của Hội Sinh viên Việt Nam, cha cô bất ngờ đổ bệnh và phải nhập viện vì tai biến.

Thời điểm cha nằm viện cũng trùng với kỳ thi hết môn. Giang vừa làm gia sư kiếm thêm tiền, vừa thay mẹ chăm cha, vừa tranh thủ ôn thi tại bệnh viện.

Biến cố khiến cuộc sống của Giang gần như sụp đổ. Cô từng chỉ mong có một công việc đủ tiền lo cho gia đình. Ngoài nỗi đau mất cha, Giang còn phải lo kinh tế gia đình khi mẹ sức khỏe yếu, chăm lo việc học cho em gái, đồng thời tiếp tục hoàn thành chương trình đại học và tích lũy kinh nghiệm. Những lúc buồn, Giang thường cho phép bản thân khóc để giải tỏa rồi nghĩ về ngày tốt nghiệp và mục tiêu thủ khoa.

"Mình thường khóc, xả ra hết cảm xúc tiêu cực và nghĩ đến ngày mình tốt nghiệp cùng với mục tiêu thủ khoa. Mình nghĩ rằng bố mẹ, gia đình sẽ rất tự hào và mình lại có động lực để tiếp tục chiến đấu", Giang nói.

Hương Giang trân trọng ôm bức ảnh kỷ niệm của người cha trong ngày tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Sau khi cha mất, những ngày trở lại trường cũng không dễ dàng. Nhìn bạn bè gọi điện, nhắn tin cho cha hoặc có cha tham dự những dịp quan trọng, Giang không tránh khỏi chạnh lòng.

"Nhìn thấy bạn học ngồi bàn trên nhắn tin, gọi điện cho bố, có bố tham dự các dịp quan trọng, mình không tránh khỏi sự chạnh lòng và buồn bã, mong muốn mình còn có thể được như vậy", Giang chia sẻ.

Hành trình giúp lên thủ khoa

Cha Giang từng là một tài xế taxi bình dị. Theo Giang, cha rất yêu lịch sử, luôn hướng về Đảng và từng khuyên con gái học tập, rèn luyện tốt để sau này có thể giúp ích cho đất nước bằng nhiều cách.

Cha cũng từng rất tự hào và thích kể với mọi người về con gái. Với Giang, sự tự hào ấy trở thành nguồn động lực để cô tin tưởng hơn vào bản thân.

Trong quá trình học, Giang nhận được sự đồng hành của các thầy cô, bạn bè và đặc biệt là cô Nguyễn Thị Oanh, cố vấn học tập. Sự hỗ trợ không chỉ ở việc học mà còn giúp cô cân bằng giữa học tập và những áp lực trong cuộc sống.

"Chính vì vậy mình luôn ấp ủ rằng sau này, bằng một cách nào đó mình sẽ có thể góp một phần công sức nhỏ bé để giúp đỡ những bạn sinh viên khó khăn", Giang nói.

Suốt 4 năm đại học, Giang duy trì thành tích học tập nổi bật. Cô là thủ khoa đầu ra khóa đầu tiên của ngành kinh tế số, với GPA tích lũy 3,79, cao nhất ngành. Ngay từ năm nhất, Giang đã đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc nhất ngành và nhận học bổng học tập của trường trong cả 8 học kỳ.

Tràn ngập thành tích với Giấy chứng nhận "Sinh viên 5 tốt" của Hương Giang ẢNH: NVCC

Khóa luận tốt nghiệp của Giang đạt 9,2 điểm, cao nhất hội đồng. Cô còn nhận học bổng Vững tương lai của Hội Sinh viên TP.Hà Nội năm 2023, học bổng Lê Văn Kiểm dành cho sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập năm 2025 và học bổng của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam năm 2026.

Bên cạnh học tập, Giang từng đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2025, tham gia nhiều cuộc thi, chương trình dành cho sinh viên và là đại sứ truyền thông cho chương trình WIN U GAME 4.

Giang được kết nạp Đảng tại Chi bộ Kinh tế quản lý 5 của trường. Đây cũng là một trong những điều cô muốn hoàn thành để thực hiện tâm nguyện của cha.

Với gia đình lao động phổ thông, Giang là người đầu tiên có bằng đại học và đạt những thành tích học tập như vậy. Cô xem mình như người mở đường, chinh phục con đường học tập để tiếp tục dẫn dắt em gái và các thế hệ sau.

"Với gia đình mình, nó giống một người đầu tiên mở đường, chinh phục con đường học tập để dẫn dắt em gái mình và các thế hệ sau", Giang nói.

Giang đã vượt qua vòng phỏng vấn tại 3 công ty. Một ngày sau lễ tốt nghiệp, cô lựa chọn làm việc tại Titanbases ở vị trí Business Development, xem đây là bước khởi đầu trên hành trình theo đuổi ngành kinh tế số.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Oanh, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, giảng viên Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh số, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập của Giang từ những ngày đầu cô bước vào giảng đường.

Ấn tượng bởi sự chững chạc, trách nhiệm và nguồn năng lượng tích cực. Trong học tập, nữ sinh viên thể hiện sự nhạy bén với phân tích dữ liệu và các mô hình kinh doanh hiện đại, đồng thời duy trì thành tích dẫn đầu lớp và toàn ngành.

"Kinh tế số là một ngành học mang tính xu hướng, đòi hỏi sinh viên phải liên tục cập nhật công nghệ và có khả năng phân tích, ứng dụng thực tiễn cao. Điểm nổi bật nhất ở Giang là tính kỷ luật, sự chủ động và tinh thần không bao giờ thỏa hiệp với sự trung bình", tiến sĩ Oanh nhận xét.

Khi biết những biến cố mà Giang phải trải qua, nữ giảng viên từng lo lắng cú sốc gia đình sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô. Tuy nhiên, Giang vẫn tiếp tục hoàn thành tốt việc học và trách nhiệm của một lớp phó học tập.

"Em đã cho tôi và các thầy cô thấy một sức mạnh nội tâm, biến sự mất mát thành động lực để cố gắng. Vừa lo toan vượt qua nghịch cảnh, vừa hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của một lớp phó và giữ vững ngôi vị sinh viên xuất sắc nhất, nghị lực đó của em khiến chúng tôi vô cùng tự hào", tiến sĩ Oanh nói.

Theo tiến sĩ Oanh, hành trình tốt nghiệp của Giang không chỉ là kết quả học tập mà còn cho thấy sự nỗ lực của cô sau những biến cố gia đình.

"Với riêng Hương Giang, danh hiệu tốt nghiệp xuất sắc nhất ngành kinh tế số không chỉ là sự công nhận về học thuật, mà đó thực sự là một chiếc 'huân chương' vô giá cho sự kiên cường không chịu khuất phục trước số phận", tiến sĩ Oanh chia sẻ.