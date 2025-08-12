'Bố ơi, mình đi đâu thế?' gợi nhắc trong mỗi người lớn luôn có một đứa trẻ

Ở tập 13 của Bố ơi, mình đi đâu thế?, khán giả đôi lúc cười ngặt nghẽo với nhiều trò chơi tuổi thơ tinh nghịch của các ông bố nghệ sĩ: Trung Ruồi, Hoàng Trung. Duy Hưng và Neko Lê; song đôi lúc cảm xúc cũng lắng lại khi tìm thấy bóng dáng "những ngày xưa thân ái" của chính mình.

Chỉ một pha trượt chân, Duy Hưng kéo luôn cả Trung Ruồi ngã “ùm” xuống ao Ảnh: TV Hub

Ở tập 13 này, các ông bố tiếp tục hành trình “săn trái cây” với nhiều pha hài hước. Duy Hưng và Hoàng Trung đèo nhau trên chiếc xe đạp đi khắp làng. Hoàng Trung nửa đùa nửa thật: “Anh Hưng đừng cho em xuống ruộng nhé, lần đầu tiên ngồi xe đạp mà áp lực vậy á”. Hai ông bố vừa đi vừa đảo mắt quan sát từng vườn cây, mong tìm được món quà cho các con...

Hành trình “săn trái cây” của các ông bố với nhiều pha hài hước khó đỡ Ảnh: TV Hub

Qua các thử thách "xin một vé đi tuổi thơ", các nghệ sĩ Duy Hưng, Trung Ruồi, Hoàng Trung và Neko Lê không chỉ mang lại tiếng cười, mà còn khiến người xem bồi hồi nhớ về thời thơ ấu với những ngày hồn nhiên leo cây, lội ao, hái quả hay những chuyến đi cùng bạn bè mà niềm vui đơn giản chỉ là tìm được một trái chín cây thơm ngon.

Bố ơi, mình đi đâu thế? tập 13 không chỉ ghi lại hình ảnh các ông bố hết mình vì con, mà còn gợi nhắc rằng trong mỗi người lớn vẫn luôn có một đứa trẻ tinh nghịch. Chương trình cũng cho khán giả dịp tìm hiểu thêm về nghề truyền thống nuôi tằm và dệt vải.

Các con đang trải nghiệm cách thức nhuộm khăn từ những nghệ nhân TV Hub

Những đôi bàn tay nhỏ xinh lần đầu chạm vào những chú tằm trắng mũm mĩm, tỉ mỉ cho ăn lá dâu, rồi tự tay nhuộm nên những chiếc khăn “độc bản” dành tặng bố. Hành trình này không chỉ là một trải nghiệm thú vị mà còn là cơ hội để các bé vượt qua nỗi sợ, khám phá sự khéo léo và gửi gắm tình cảm qua món quà đặc biệt.

Khi quá trình dệt vải hoàn tất, các bé trao chiếc khăn tự làm tặng cho bố. Neko Lê vừa hết lời khen vừa cảm động ôm con thật chặt. Đó không chỉ là một món quà thủ công, mà là thành quả của một ngày đầy trải nghiệm - say mê khám phá nghề truyền thống nuôi tằm và dệt vải, là tình cảm của các con dành cho những ông bố triệu view.