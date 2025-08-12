Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Xem - Nghe

'Bố ơi, mình đi đâu thế?' gợi nhắc trong mỗi người lớn luôn có một đứa trẻ

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
12/08/2025 00:02 GMT+7

Tạm chia tay các thiết bị công nghệ, nghệ sĩ tham gia chương trình 'Bố ơi, mình đi đâu thế?' cùng nhau 'xin một vé đi tuổi thơ': ra đồng, men theo ao bắt cá, trèo cây hái quả... Chỉ cần sơ sẩy một chút là 'ùm' xuống ao, bị ướt sũng vừa run vừa cười. Vậy mà nhớ đời...

Ở tập 13 của Bố ơi, mình đi đâu thế?, khán giả đôi lúc cười ngặt nghẽo với nhiều trò chơi tuổi thơ tinh nghịch của các ông bố nghệ sĩ: Trung Ruồi, Hoàng Trung. Duy Hưng và Neko Lê; song đôi lúc cảm xúc cũng lắng lại khi tìm thấy bóng dáng "những ngày xưa thân ái" của chính mình.

'Bố ơi, mình đi đâu thế?' gợi nhắc trong mỗi người lớn luôn có một đứa trẻ- Ảnh 1.

Chỉ một pha trượt chân, Duy Hưng kéo luôn cả Trung Ruồi ngã “ùm” xuống ao

Ảnh: TV Hub

Ở tập 13 này, các ông bố tiếp tục hành trình “săn trái cây” với nhiều pha hài hước. Duy Hưng và Hoàng Trung đèo nhau trên chiếc xe đạp đi khắp làng. Hoàng Trung nửa đùa nửa thật: “Anh Hưng đừng cho em xuống ruộng nhé, lần đầu tiên ngồi xe đạp mà áp lực vậy á”. Hai ông bố vừa đi vừa đảo mắt quan sát từng vườn cây, mong tìm được món quà cho các con...

'Bố ơi, mình đi đâu thế?' gợi nhắc trong mỗi người lớn luôn có một đứa trẻ- Ảnh 2.

Hành trình “săn trái cây” của các ông bố với nhiều pha hài hước khó đỡ

Ảnh: TV Hub

Qua các thử thách "xin một vé đi tuổi thơ", các nghệ sĩ Duy Hưng, Trung Ruồi, Hoàng Trung và Neko Lê không chỉ mang lại tiếng cười, mà còn khiến người xem bồi hồi nhớ về thời thơ ấu với những ngày hồn nhiên leo cây, lội ao, hái quả hay những chuyến đi cùng bạn bè mà niềm vui đơn giản chỉ là tìm được một trái chín cây thơm ngon.

Bố ơi, mình đi đâu thế? tập 13 không chỉ ghi lại hình ảnh các ông bố hết mình vì con, mà còn gợi nhắc rằng trong mỗi người lớn vẫn luôn có một đứa trẻ tinh nghịch. Chương trình cũng cho khán giả dịp tìm hiểu thêm về nghề truyền thống nuôi tằm và dệt vải. 

'Bố ơi, mình đi đâu thế?' gợi nhắc trong mỗi người lớn luôn có một đứa trẻ- Ảnh 3.

Các con đang trải nghiệm cách thức nhuộm khăn từ những nghệ nhân

TV Hub

Những đôi bàn tay nhỏ xinh lần đầu chạm vào những chú tằm trắng mũm mĩm, tỉ mỉ cho ăn lá dâu, rồi tự tay nhuộm nên những chiếc khăn “độc bản” dành tặng bố. Hành trình này không chỉ là một trải nghiệm thú vị mà còn là cơ hội để các bé vượt qua nỗi sợ, khám phá sự khéo léo và gửi gắm tình cảm qua món quà đặc biệt.

Khi quá trình dệt vải hoàn tất, các bé trao chiếc khăn tự làm tặng cho bố. Neko Lê vừa hết lời khen vừa cảm động ôm con thật chặt. Đó không chỉ là một món quà thủ công, mà là thành quả của một ngày đầy trải nghiệm - say mê khám phá nghề truyền thống nuôi tằm và dệt vải, là tình cảm của các con dành cho những ông bố triệu view.

Tin liên quan

Các nghệ sĩ ‘Bố ơi, mình đi đâu thế?’ chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung

Các nghệ sĩ ‘Bố ơi, mình đi đâu thế?’ chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung

(iHay) Sau khi 'ngọn cờ đầu' Phan Anh đóng góp 500 triệu đồng, ca sĩ Hoàng Bách cho biết tất cả các bố của ba mùa Bố ơi, mình đi đâu thế? đã quyết định cùng nhau hành động.

'Bố ơi, mình đi đâu thế?': Ê-kíp 100 người đảm bảo an toàn cho các bé

'Bố ơi! Mình đi đâu thế?' mùa 1 trở lại trên sóng VTV3

Khám phá thêm chủ đề

xin một vé đi tuổi thơ Trung Ruồi Duy Hưng Neko Lê ông bố triệu view
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận