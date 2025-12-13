Bổ Phế Nam Hà: Hành trình 65 năm đồng hành cùng dân tộc

Với nhiều gia đình, hương thảo dược đậm đà, ấm dịu và vị ngọt của siro Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ là một ký ức như thế: quen thuộc, gần gũi và bền bỉ suốt nhiều thế hệ.

Những thìa siro thảo dược dịu ấm từ thời xưa

Thời chiến tranh và bao cấp: Sự chở che trong gian khó

Ra đời năm 1960, giữa giai đoạn đất nước bước vào những thử thách lớn, Bổ Phế Nam Hà đã hiện diện trong tủ thuốc của nhiều gia đình như một điểm tựa bình dị và quen thuộc.

Khi điều kiện thuốc men còn khan hiếm, chai siro thảo dược được mẹ và bà chắt chiu từng thìa nhỏ để xoa dịu cơn ho của trẻ, giúp người lao động tiếp tục công việc, đồng hành cùng nhiều người dân trong những tháng năm khó khăn.

Hương vị từ cam thảo, tỳ bà diệp, bách bộ... không chỉ làm dịu cơn ho mà còn trở thành một phần ký ức của cả một thế hệ - một biểu tượng của sự chăm sóc sức khỏe hô hấp.

Giữa cơn bão đại dịch Covid-19: Lựa chọn quen thuộc

Hơn nửa thế kỉ sau, Bổ Phế Nam Hà vẫn bền bỉ giữ vững vị thế của mình, đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 đầy biến động. Khi cả thế giới chao đảo vì một chủng virus vô hình, nỗi lo về sức khỏe hô hấp trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết.

Giữa đại dịch, Bổ Phế Nam Hà như một sự lựa chọn quen thuộc

Trong bối cảnh thông tin hỗn loạn, việc nhiều người tìm lại sản phẩm đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ không chỉ vì hiệu quả mà còn bởi sự tin tưởng, một thói quen chăm sóc sức khỏe đã tồn tại qua bao thế hệ.

Hình ảnh chai Bổ Phế Nam Hà quen thuộc lại trở về mạnh mẽ, xoa dịu những cơn ho. Một lần nữa chứng minh vai trò trong việc hỗ trợ bổ phế, giảm ho cho người Việt, từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Hơn 65 năm Tiên phong đổi mới - Tôn vinh giá trị cũ

Hành trình 65 năm kiến tạo “chất riêng” của thương hiệu Bổ Phế Nam Hà

Hành trình 65 năm giúp Bổ Phế Nam Hà trở thành thương hiệu thuốc ho Bổ phế lâu đời tại Việt Nam. Điều tạo nên sự bền bỉ ấy không chỉ là kinh nghiệm bào chế cổ truyền mà còn là nỗ lực đổi mới liên tục.

Tinh hoa 65 năm tạo nên "chất riêng" của một thương hiệu quốc gia: Sự hòa quyện giữa tinh hoa bài thuốc cổ truyền, kinh nghiệm bào chế được tích lũy suốt hơn sáu thập kỷ và quy trình sản xuất hiện đại đã tạo nên "chất riêng" không thể sao chép của Bổ Phế Nam Hà, thương hiệu bổ phế có lịch sử lâu đời tại Việt Nam. Chính nền tảng chuyên môn bền vững này giúp sản phẩm nhiều năm liền vinh danh Thương hiệu Quốc gia, trở thành một trong những đại diện uy tín của ngành dược Việt Nam và giữ vai trò đồng hành cùng sức khỏe hô hấp của người Việt qua nhiều thế hệ.

Tiên phong trong sử dụng bao bì chai thủy tinh: Bổ Phế Nam Hà đã chủ động nghiên cứu và tiên phong sử dụng bao bì chai thủy tinh cho siro Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ. Việc này không chỉ đảm bảo độ tinh khiết và chất lượng của các thành phần thảo dược bên trong mà còn thể hiện sự tử tế và chăm chút của thương hiệu, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu.

Lắng nghe nhịp sống hiện đại: Bên cạnh Siro và viên ngậm truyền thống, Bổ Phế Nam Hà đã lần lượt cho ra mắt các sản phẩm mới đột phá, phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau:

Siro thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ không đường: Lựa chọn phù hợp cho người ăn kiêng, người bệnh tiểu đường, phụ nữ có thai và cho con bú, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến sức khỏe toàn diện;

Một thương hiệu lớn lên cùng người Việt

Từ những năm tháng chiến tranh, thời bao cấp, đến đại dịch Covid-19, rồi hành trình đổi mới hôm nay - Bổ Phế Nam Hà đã đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt suốt 65 năm. Đó không chỉ là câu chuyện của một thương hiệu thuốc ho bổ phế, mà còn là câu chuyện của sự tin yêu và gắn bó bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Bổ Phế Nam Hà - Ấm áp từ quá khứ, vẹn tròn cho tương lai.

Các sản phẩm Bổ phế Nam Hà hiện có tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết tại: bophenamha.vn

Thuốc ho viên ngậm Bổ phế Nam Hà, GPQC: 1e/2023/XNQC/YDCT

Sirô thuốc ho bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ, GPQC: 4e/2023/XNQC/YDCT

Sirô thuốc ho bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ KĐ, GPQC: 3e/2023/XNQC/YDCT

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi. Trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. Không dùng thuốc cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TPBVSK xịt họng Bổ Phế Nam Hà trẻ em: Dạng dùng tiện lợi, xịt hướng đích, dùng được cho trẻ em từ 6 tháng tuổi, giúp việc chăm sóc họng cho bé trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn… Vị ngọt mới của ký ức - Kẹo bổ phế Ký ức tuổi thơ được tái hiện trong viên kẹo nhỏ luôn có thể mang theo bên mình Năm 2024 - 2025, Bổ Phế Nam Hà giới thiệu viên ngậm bổ phế Nam Hà Candy hay còn gọi với cái tên quen thuộc "Kẹo bổ phế", một cách tái hiện hương vị tuổi thơ theo dạng thức hiện đại hơn. Viên kẹo nhỏ gọn giữ nguyên vị thảo dược the mát quen thuộc, là "Những thìa siro thu nhỏ", "Hơi ấm của mẹ" tiện lợi có thể mang theo đi khắp mọi nơi. Sản phẩm "Kẹo bổ phế" có hai phiên bản lựa chọn: Có đường và không đường, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng. Xịt họng Bổ Phế Nam Hà trẻ em, GPQC số: 3532/2020/XNQC-ATTP Viên ngậm Bổ Phế Nam Hà Candy, GPQC số: 926/2024/XNQC-ATTP Viên ngậm Bổ Phế Nam Hà KĐ Candy, GPQC số: 493/2025/XNQC-ATTP Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Phụ nữ có thai, người đang dùng thuốc và người bị tiểu đường nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi dùng. Không dùng cho trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.



