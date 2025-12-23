Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bỏ qua thiệt hại tiền tỷ, các làng hoa sẵn sàng cho Tết Nguyên đán
Video Thời sự

Đức Quang - Phương Anh
23/12/2025 08:48 GMT+7

Dù chịu thiệt hại nặng nề sau bão, những người nông dân trồng đào Nhật Tân và hoa Tây Tựu vẫn nỗ lực hồi sinh cây trồng. Những ruộng hoa bắt đầu đơm bông, sẵn sàng cung cấp cho thị trường hoa trong dịp Tết Nguyên đán.

Năm 2025 được xem là một trong những năm thiên tai khốc liệt nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Việt Nam, khi hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra dồn dập trên diện rộng và để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Không chỉ phá vỡ nhiều kỷ lục về số lượng bão, mưa lũ và sạt lở, thiên tai năm 2025 còn gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, hạ tầng và sản xuất của bà con nông dân.

Theo chia sẻ của những người nông dân trồng đào tại Nhật Tân để chăm sóc và cho ra những cây đào có mẫu mã đạt chất lượng phải rất vất vả và tốn kém, nên khi gặp bão số lượng cây trồng thiệt hại thường lên đến hàng tỷ đồng. Để có thể phục hồi cây trồng ngay sau bão những người nông dân theo đó phải bỏ công sức lên gấp nhiều lần, từ bắt tay vào cải tạo, chăm sóc lại số cây còn sống, phục hồi đất, phục hồi rễ đến khâu thu hoạch mới hy vọng kịp cho dịp tết Nguyên Đán.

Ông Trần Tuấn Việt  (50 tuổi, P. Nhật Tân, Hà Nội) cho biết, suốt hai năm qua, vườn cây của gia đình liên tục chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lụt. Mỗi đợt ngập úng, người trồng buộc phải bỏ ra rất nhiều chi phí để khắc phục, từ thuê máy bơm công suất lớn, tiền điện, xăng dầu, đến nhân công.

"Sau khi bơm rút được nước, công việc chưa dừng lại mà còn phải tiếp tục chăm sóc bộ rễ, phục hồi cây để cây có thể sống sót và phát triển trở lại. Tất cả đều tốn kém", ông Việt chia sẻ.

Theo ông Việt, chỉ riêng khu vườn mới đầu tư 300 cây trong năm nay, tính cả tiền cây giống và chi phí chăm sóc, thiệt hại ước tính lên tới khoảng 1,5 tỷ đồng.

 Trong khi đó tại vườn hoa Tây Tựu, những người nông dân trồng hoa tại đây đã phải tăng giá bán lên nhiều hơn so với những năm trước, nhằm mục đích bù vào chi phí chăm bón kèm chi phí thắp đèn kích hoa, với hy vọng có đủ hoa cung cấp ra thị trường, khi nhu cầu hoa vào dịp tết Nguyên Đán đang nóng dần.

Đến nay, nhờ nỗ lực chăm sóc cần mẫn, không ngừng nghỉ của người nông dân, từ mảnh đất bị ngập với đầy cây chết, vườn đào Nhật Tân và hoa Tây Tựu đã được phủ một màu xanh tươi mới hoàn toàn, những cây đào xanh mướt, những ruộng hoa đã bắt đầu đơm bông. Cùng hứa hẹn thị trường hoa tết sắp tới đầy gam màu tươi sáng và phong phú.

Ông Lê Quang Thành  (55 tuổi, P. Tây Tựu, Hà Nội) cho biết, đợt bão vừa qua khiến thời tiết năm nay trở nên khắc nghiệt hơn hẳn, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trồng và chăm sóc hoa. Không riêng gia đình ông Thành, hầu như các hộ trồng hoa ở Tây Tựu năm nay đều phải thắp điện kéo dài để kích thích cây ra nụ, kéo dài thời gian sinh trưởng.

Về thị trường Tết, ông Thành nhận định, giá hoa nhiều khả năng sẽ tăng do thiệt hại lớn ở loạt hoa đầu. "Nếu thời tiết Tết ấm thì giá còn rẻ, nhưng nếu rét thì chắc chắn đắt. Năm nay loạt đầu hỏng nhiều, 10 nhà thì cả 10 nhà đều bị thiệt hại", ông nói. 

Do tỷ lệ hư hỏng cao, cây hoa khó đẩy mầm vì thiếu nắng, mưa nhiều, các nhà vườn dự báo giá hoa dịp Tết sẽ tăng.

 Tết đến, xuân về thời điểm này bà con cả nước thường sẽ chi mạnh tay hơn để cùng gia đình, bạn bè đón một cái tết đẹp, sum vầy. Nhưng năm nay tình hình kinh tế khó khăn hơn, các làng hoa cũng thiệt hại nặng vì mưa bão, có khả năng tăng giá nên sức mua vẫn là điều mà nhiều bà con ở các làng hoa vẫn còn trăn trở.

Xem thêm bình luận