Bộ Quốc phòng cho phép nộp hồ sơ online khi vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh

Trong văn bản, Bộ Quốc phòng quy định rõ về người và phương tiện Việt Nam vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh. Theo đó, đối với quân nhân và phương tiện quân sự Việt Nam sẽ thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Tàu biển đưa khách quốc tế đến Khánh Hòa hồi tháng 2.2025 ẢNH: H.D

Trình tự, thủ tục cấp phép đối với người và phương tiện dân sự Việt Nam vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh thực hiện như sau:

Tố chức, cá nhân có nhu cầu vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh liên hệ (trực tiếp bằng văn bản, qua thư điện tử, fax, cổng thông tin trực tuyến của công ty hoặc hình thức trực tuyến khác theo quy định của pháp luật) với Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh để đăng ký vào, ra.

Sau khi nhận được đề nghị, Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh lập một bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp (hoặc trực tuyến qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng) đến cơ quan cấp phép.

Trong thời hạn 1 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp phép, cấp giấy vào, ra kèm theo quyết định gửi Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh; trường hợp không cấp phép phải nêu lý do bằng văn bản.

Sau khi có kết quả, Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh thông báo đến tổ chức, cá nhân để thực hiện.

Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ Căn cứ quân sự Cam Ranh giải quyết cho người và phương tiện Việt Nam vào, ra theo tuyến đường phía tây hoặc phía đông của căn cứ.

Đối với thuyền viên, hành khách Việt Nam trên tàu neo đậu tại Cảng quốc tế Cam Ranh khi lên bờ sử dụng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân, hộ chiếu hoặc sổ thuyền viên và có tên trong danh sách thuyền viên, hành khách được Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh xác nhận, gửi lực lượng chuyên trách bảo vệ Căn cứ quân sự Cam Ranh, thay cho giấy phép vào, ra.

Quyết định cũng quy định về người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh. Trong đó quy định, chậm nhất trước 5 ngày, dự kiến vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh, Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh hoặc cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng chủ trì kế hoạch đưa người nước ngoài vào, ra cảng lập một bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp (hoặc trực tuyến) đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép trả lời bằng văn bản kèm theo quyết định gửi trực tiếp (hoặc trực tuyến) đến Công ty Tân Cảng - Petro Cam Ranh và cơ quan, đơn vị chủ trì kế hoạch; trường hợp không cấp phép phải nêu lý do bằng văn bản.

Ngoài ra, văn bản cũng quy định về tàu quân sự nước ngoài, tàu quân sự Việt Nam đến và rời vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh.