Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ chế tạo vũ khí trên tàu

Sáng 5.12, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị giao nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các loại vũ khí trên tàu. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu tại hội nghị ẢNH: BQP

Thông tin tại hội nghị cho biết, thời gian qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã xây dựng dự thảo bộ chỉ tiêu tính năng kỹ - chiến thuật sơ bộ đối với các loại vũ khí trên tàu, tiến tới trình lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phê duyệt.

Qua phân tích cấu hình, tính năng kỹ - chiến thuật của các loại vũ khí trên tàu, cùng với kết quả các công trình nghiên cứu, có thể khẳng định việc thiết kế và chế tạo các loại vũ khí trên tàu là khả thi.

Tại hội nghị, thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, các loại vũ khí trên tàu tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, có hàm lượng khoa học - kỹ thuật cao. Do đó, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có thế mạnh trong và ngoài quân đội. Đồng thời hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Cùng với đó, cần xây dựng lộ trình phát triển sản phẩm phù hợp, sát thực tiễn để triển khai nhiệm vụ hiệu quả, đáp ứng các chỉ tiêu và tính năng kỹ - chiến thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp và hỗ trợ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trong quá trình nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm, cũng như giải quyết kịp thời các thủ tục phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, ông Phạm Hoài Nam cũng yêu cầu các đơn vị trong Bộ Quốc phòng sớm hoàn thiện các loại phương tiện không người lái đang nghiên cứu, chế tạo, để sớm đưa vào sản xuất trang bị cho quân đội; tiếp tục nghiên cứu nâng cao tính năng hiện đại cho các sản phẩm này.

Phối hợp với các viện nghiên cứu, nhà trường, đơn vị xây dựng đội ngũ nhân lực, hạ tầng thử nghiệm, kiểm định đủ năng lực; phát triển các công nghệ lõi, công nghệ nền tảng. Các quân, binh chủng cần xác định nhu cầu phương tiện không người lái, làm cơ sở định hướng nghiên cứu và sản xuất trong Bộ Quốc phòng thời gian tới.



