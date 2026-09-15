Bộ Quốc phòng nói về chuyển nghĩa vụ quân sự khi thi lại đại học

Một công dân cho biết, năm 2021 trúng tuyển vào một trường đại học tại TP.HCM. Do nhà trường không yêu cầu nộp giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự, công dân chỉ xin giấy xác nhận sinh viên nộp về địa phương để làm thủ tục tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Công dân sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Sau đó, công dân đã nghỉ học tại trường này và tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương qua các năm nhưng không trúng tuyển do không đủ tiêu chuẩn sức khỏe.

Hiện nay, công dân thi lại và trúng tuyển vào một trường đại học khác. Trường mới có yêu cầu nộp giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự trong hồ sơ nhập học. Vì vậy, công dân thắc mắc đến Bộ Quốc phòng trường hợp của mình có đủ điều kiện để được Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường làm thủ tục và cấp giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự để nộp cho trường mới hay không?

Trả lời câu hỏi của công dân, Bộ Quốc phòng cho biết, việc đăng ký nghĩa vụ quân sự khi được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được quy định tại điểm b khoản 2 điều 17 luật Nghĩa vụ quân sự.

Cụ thể, công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đăng ký bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục.

Sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Bộ Quốc phòng cho rằng, công dân chưa làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. Vì vậy, công dân cần đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú để được xem xét, giải quyết.

Chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự như thế nào?

Theo Nghị định 220 của Chính phủ, công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập cần chuẩn bị hồ sơ gồm: giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự; giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự; giấy xác nhận thông tin về cư trú do cơ quan công an cấp xã cấp hoặc quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức về thay đổi nơi làm việc, học tập mới.

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi trực tuyến hoặc đến đăng ký trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Trong thời hạn 1 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm làm thủ tục cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi và cấp giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự; đưa ra khỏi sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ.

Về đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến, công dân cần chuẩn bị: giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới, công dân có trách nhiệm đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến trực tuyến hoặc đến đăng ký trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Trong thời hạn 1 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến; vào sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ.