Bộ Quốc phòng thông qua nhiều đề án nâng cấp vũ khí, trang bị cho quân đội

Theo Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, đại diện Cục Quân lực đã báo cáo tóm tắt các đề án, chương trình, nội dung liên quan đến công tác trang bị phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội và bảo đảm kỹ thuật trong thời gian tới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị ẢNH: BQP

Báo cáo tập trung làm rõ nhu cầu trang bị của các lực lượng, các quân, binh chủng. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong nghiên cứu, sản xuất, mua sắm, quản lý, khai thác, sử dụng và bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Các thành viên hội đồng đã tập trung làm rõ cơ sở pháp lý, tính khả thi, hiệu quả đầu tư, khả năng bảo đảm nguồn lực; đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm tính đồng bộ giữa công tác trang bị với yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại hội nghị, Hội đồng trang bị Bộ Quốc phòng đã thống nhất thông qua các đề án, chương trình và nội dung liên quan đến công tác trang bị để báo cáo Thường vụ Quân ủy T.Ư xem xét, quyết nghị.

Các nội dung được thông qua hướng tới nâng cao hiệu quả nghiên cứu, sản xuất, mua sắm, quản lý và khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật; mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng, góp phần xây dựng quân đội hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chỉ đạo tại hội nghị, đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, công tác trang bị có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Vì vậy, việc xây dựng, hoàn thiện và triển khai các đề án, chương trình, nội dung liên quan đến công tác trang bị phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phù hợp với điều kiện thực tiễn; bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm và phát huy tối đa nguồn lực.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Cơ quan thường trực hội đồng tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội nghị; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, khai thác và bảo đảm kỹ thuật đối với vũ khí, trang bị kỹ thuật; nghiên cứu xây dựng các quy định thống nhất trong công tác nghiên cứu, sản xuất, mua sắm và quản lý trang bị, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội.