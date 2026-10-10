Bỏ quy định giữ nguyên lương, phụ cấp đối với giảng viên đi học nước ngoài

Thay đổi mức hỗ trợ vé máy bay cho người học

Theo dự thảo lần này, người học đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài được hỗ trợ vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, lệ phí hộ chiếu, visa và chi phí đi lại từ sân bay đến nơi đào tạo hoặc nơi ở và ngược lại.

Số lượt vé máy bay được đề xuất tùy theo trình độ đào tạo. Cụ thể, người học trình độ thạc sĩ được cấp 1 lượt vé máy bay khứ hồi; người học trình độ đại học và tiến sĩ được cấp 2 lượt.

Bên cạnh đó, người học được mua bảo hiểm y tế theo mức tối thiểu do nước sở tại quy định áp dụng chung cho công dân nước ngoài đến học tập, đồng thời được cấp học phí theo mức quy định của cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

Về sinh hoạt phí hằng tháng, người học trình độ đại học được cấp bằng 1,5 lần mức sinh hoạt phí cao nhất đang áp dụng đối với công dân Việt Nam đi học ở nước ngoài theo các đề án, chương trình học bổng của Chính phủ Việt Nam. Đối với người học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, mức hỗ trợ được đề xuất bằng 2 lần mức sinh hoạt phí cao nhất nêu trên.

Ngoài ra, người học có thể được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định của pháp luật khi đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn. Những người đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học được xét khen thưởng theo quy định về thi đua, khen thưởng.

So với dự thảo được đăng tải lần đầu, dự thảo lần 2 bỏ quy định giữ nguyên lương và phụ cấp đối với người học. Đồng thời, quy định về vé máy bay cũng được điều chỉnh từ cấp chung 2 vé máy bay khứ hồi cho các trình độ sang phân biệt số lượt theo trình độ đào tạo: 1 lượt đối với thạc sĩ và 2 lượt đối với đại học, tiến sĩ.

Người học đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài được hỗ trợ vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, lệ phí hộ chiếu, visa và chi phí đi lại từ sân bay đến nơi đào tạo hoặc nơi ở và ngược lại ẢNH: YẾN THI

Bỏ quy định giữ nguyên lương, phụ cấp đối với giảng viên

Theo dự thảo, đối với giảng viên được cử đi thỉnh giảng, trao đổi học thuật ở nước ngoài, dự thảo lần 2 đề xuất hỗ trợ 1 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, lệ phí hộ chiếu, visa và chi phí đi lại từ sân bay đến nơi đào tạo hoặc nơi ở và ngược lại.

Giảng viên cũng được mua bảo hiểm y tế theo mức tối thiểu do nước sở tại quy định áp dụng chung cho người nước ngoài đến học tập, giảng dạy, nghiên cứu hoặc trao đổi học thuật.

Mức sinh hoạt phí hằng tháng được đề xuất bằng mức sinh hoạt phí cao nhất hiện đang cấp cho công dân Việt Nam đi học ở nước ngoài theo các đề án, chương trình học bổng của Chính phủ Việt Nam.

Một điểm mới trong dự thảo lần 2 là bổ sung quy định xác định thời gian hưởng chính sách theo thời gian thực tế của chương trình thỉnh giảng, trao đổi học thuật. Thời gian này phải được ghi trong quyết định cử đi của cơ quan có thẩm quyền và có văn bản xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài.

Tương tự nhóm người học, dự thảo lần 2 cũng bỏ quy định giữ nguyên lương và phụ cấp đối với giảng viên đi thỉnh giảng, trao đổi học thuật ở nước ngoài.

Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với người học đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài và giảng viên đi thỉnh giảng và trao đổi học thuật ở nước ngoài ĐỒ HỌA: YẾN THI

Ngành, lĩnh vực trọng điểm được xác định như thế nào? Theo dự thảo nghị định, ngành, lĩnh vực trọng điểm là những ngành cần ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài, đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học và chuyên gia, nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước trong từng thời kỳ; trong đó ưu tiên các ngành, lĩnh vực, công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật và các danh mục do cấp có thẩm quyền ban hành. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành, rà soát, cập nhật danh mục ngành, lĩnh vực trọng điểm sau khi lấy ý kiến các bộ, ngành và cơ quan liên quan. Danh mục được rà soát định kỳ hằng năm hoặc khi có thay đổi về định hướng phát triển nguồn nhân lực. Việc điều chỉnh danh mục không ảnh hưởng đến quyền thụ hưởng chính sách của người học, giảng viên đã được phê duyệt danh sách trúng tuyển hoặc có quyết định cử đi trước thời điểm điều chỉnh. Danh mục nước, ngành, lĩnh vực trọng điểm và bảng xếp hạng quốc tế được áp dụng phải được nêu rõ trong thông báo tuyển chọn của từng đề án, chương trình học bổng hoặc chương trình hợp tác.







