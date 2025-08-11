Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Bổ sung 18 tuyến xe buýt phục vụ tham quan triển lãm thành tựu 80 năm

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
11/08/2025 17:58 GMT+7

Từ ngày 12.8 - 5.9, Hà Nội sẽ tăng cường 18 tuyến buýt phục vụ du khách đến Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia để tham quan triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội.

Trung tâm quản lý và điều hành giao thông TP.Hà Nội vừa thông tin về phương án tăng cường tuyến buýt phục vụ nhân dân, du khách tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025).

Bổ sung 18 tuyến xe buýt phục vụ tham quan triển lãm thành tựu 80 năm - Ảnh 1.

Sẽ có 20 tuyến xe buýt phục vụ hành khách đến Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tham quan triển lãm

ẢNH: LÊ KHÁNH

Theo đó, ngoài 2 tuyến buýt hiện có là tuyến số 43 và E10, thành phố bổ sung thêm 18 tuyến kết nối với Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia với 70 xe và gần 900 lượt xe/ngày theo 6 hướng gồm trung tâm thành phố, phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc thành phố và sân bay Nội Bài.

Hành khách có nhu cầu đến Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia để tham quan hoặc tham dự triển lãm bằng xe buýt có thể sử dụng 20 tuyến buýt tại 17 điểm đầu cuối và các điểm dừng dọc tuyến đi qua.

Các điểm này gồm: bãi đỗ xe buýt Kim Mã (tuyến số 43, 43TC); bãi đỗ xe buýt Đại học Bách Khoa (tuyến số 31); điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (tuyến số 96TC); ga Hà Nội (tuyến số 23TC); khu đô thị Gamuda (tuyến số E08); bến xe Gia Lâm (tuyến số 122TC); khu đô thị Ocean Park (tuyến số E02TC, E10, E10TC); bến xe Mỹ Đình (tuyến số 34).

Bến xe Yên Nghĩa (tuyến số 02TC); đại học Mỏ địa chất (tuyến số 31TC2); khu đô thị Smart City (tuyến số E09); điểm trung chuyển xe buýt Nhổn (tuyến số 32TC2); khu đô thị Gamuda (tuyến số 24TC); bến xe Giáp Bát (tuyến số 32TC1); Bắc Sơn - bãi đỗ xe buýt thôn Đa Hội, Trung Giã (tuyến số 93TC); phố Nỉ, trung tâm thương mại Bình An (tuyến số 15TC); sân bay Nội Bài (tuyến số 90, E10).

Về thời gian, từ ngày 12.8 - 5.9, thành phố dự kiến triển khai 6 tuyến, gồm tuyến số 43TC, E10TC, 122TC, 96TC, 32TC1, 34TC.

Từ ngày 28.8 - 5.9, thành phố dự kiến triển khai 12 tuyến gồm tuyến số 23TC, 31TC1, 31TC2, E08TC, E02TC, 32TC2, 02TC, E09TC, 24TC, 15TC, 93TC, 90TC.

Phương tiện xe buýt có biển phụ thông tin "Trung tâm triển lãm Việt Nam" đặt trước xe để nhân dân và du khách dễ nhận diện.

Triển lãm thành tựu kinh tế xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 diễn ra tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại xã Đông Anh, TP.Hà Nội, từ ngày 28.8 - 6.9. Triển lãm có sự tham gia của tất cả các bộ, ngành, địa phương trong cả nước và các doanh nghiệp đại diện cho khối doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân.

Tin liên quan

Xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia thành biểu tượng của Hà Nội

Xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia thành biểu tượng của Hà Nội

Chiều qua (25.10), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và kiểm tra tình hình thực hiện dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia (H.Đông Anh, Hà Nội).

Khám phá thêm chủ đề

Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia Quốc khánh 2.9 80 năm cách mạng tháng 8 hà nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận