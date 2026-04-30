Bổ sung giá dịch vụ sử dụng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), ngày 12.2, VEC đã ban hành quyết định về việc bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do VEC quản lý khai thác giao với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đến nay, dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đã thông xe phục vụ người dân dịp lễ 30.4. Để bảo đảm hiệu quả đầu tư và dòng tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính, kể từ 8 giờ 30 sáng nay (30.4), VEC sẽ bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đối với các phương tiện lên xuống tại nút giao thông Long Thành (nút giao giữa tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây).

Thực tế, đây không phải là một đợt tăng giá trên các đoạn đường cũ, mà là bổ sung mức giá cho các phân đoạn mới hình thành từ nút giao.

Cụ thể, nút giao Long Thành nằm tại khoảng Km 11+789 trên tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trước đây, phương tiện chỉ có các lựa chọn vào/ra tại Long Phước, quốc lộ 51 hoặc Dầu Giây. Nay việc bổ sung mức giá giúp người dân có thể tính toán chi phí chính xác khi rẽ sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tuyến cao tốc tiếp tục áp dụng phương thức thu phí kín, tính phí theo quãng đường thực tế sử dụng. Toàn bộ các làn thu phí được triển khai thu phí điện tử không dừng (ETC).

Các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, di chuyển qua nút giao Long Thành, đều phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng theo quy định.



