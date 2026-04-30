Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bổ sung giá dịch vụ sử dụng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Hà Mai
30/04/2026 12:43 GMT+7

Từ hôm nay (30.4), VEC bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đối với các phương tiện lên xuống tại nút giao thông Long Thành.

Thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), ngày 12.2, VEC đã ban hành quyết định về việc bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do VEC quản lý khai thác giao với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Bổ sung giá dịch vụ sử dụng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 1.

Bảng mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

ẢNH: VEC

Đến nay, dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đã thông xe phục vụ người dân dịp lễ 30.4. Để bảo đảm hiệu quả đầu tư và dòng tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính, kể từ 8 giờ 30 sáng nay (30.4), VEC sẽ bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đối với các phương tiện lên xuống tại nút giao thông Long Thành (nút giao giữa tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây).

Thực tế, đây không phải là một đợt tăng giá trên các đoạn đường cũ, mà là bổ sung mức giá cho các phân đoạn mới hình thành từ nút giao. 

Cụ thể, nút giao Long Thành nằm tại khoảng Km 11+789 trên tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trước đây, phương tiện chỉ có các lựa chọn vào/ra tại Long Phước, quốc lộ 51 hoặc Dầu Giây. Nay việc bổ sung mức giá giúp người dân có thể tính toán chi phí chính xác khi rẽ sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tuyến cao tốc tiếp tục áp dụng phương thức thu phí kín, tính phí theo quãng đường thực tế sử dụng. Toàn bộ các làn thu phí được triển khai thu phí điện tử không dừng (ETC).

Các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, di chuyển qua nút giao Long Thành, đều phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng theo quy định.


Tin liên quan

Chân dung đế chế đang 'thống trị' đại dương làm 'bà đỡ' cho siêu cảng Cần Giờ

Sáng nay (29.4), tại Bến Nhà Rồng (phường Xóm Chiếu, TP.HCM), UBND TP.HCM đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng Cần Giờ (xã Thạnh An) cho tổ hợp nhà đầu tư gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Cảng Sài Gòn và Tập đoàn MSC TIL. Trong đó, MSC được mệnh danh là 'gã khổng lồ' không đối thủ trong ngành hàng hải thế giới.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây Cao tốc Long Thành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận