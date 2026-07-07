Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bổ sung hàng loạt cảng hàng không vào quy hoạch

Hà Mai
Hà Mai

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2030 sẽ duy trì quản lý, đầu tư, khai thác có hiệu quả các cảng hàng không hiện hữu; nghiên cứu quy hoạch, hình thành 36 cảng hàng không.

Cụ thể, có 19 cảng hàng không quốc tế gồm: Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc, Côn Đảo.

Bổ sung hàng loạt cảng hàng không vào quy hoạch- Ảnh 1.

Phối cảnh sân bay Gia Bình

ẢNH: CĐT

Giai đoạn này có 17 cảng hàng không nội địa gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Bạch Long Vĩ, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Măng Đen, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Thành Sơn, Thổ Chu.

Như vậy, có 6 cảng hàng không được bổ sung vào quy hoạch giai đoạn này là: Ninh Bình, Gia Bình, Vân Phong, Lai Châu, Bạch Long Vĩ, Măng Đen, Phan Thiết.

Với quy hoạch được phê duyệt, Bộ Xây dựng cũng tính toán giai đoạn này các cảng hàng không sẽ có công suất thiết kế lên tới 249,14 triệu khách/năm và ước tính chi phí vốn đầu tư theo quy hoạch là 577.572 tỉ đồng.

Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam sẽ hình thành 37 cảng hàng không, trong đó 17 cảng hàng không nội địa vẫn giữ nguyên như giai đoạn 2021 - 2030 và chỉ bổ sung thêm cảng hàng không thứ hai vùng Thủ đô, nâng tổng cảng hàng không quốc tế lên 20.

Với 37 cảng hàng không trên được định hình, công suất thiết kế dự kiến lên tới 533,5 triệu khách/năm và tổng vốn đầu tư lên tới 586.505 tỉ đồng.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng điều chỉnh, bổ sung bố trí các trung tâm logistics hàng không tại các cảng hàng không có nhu cầu vận tải hàng hóa từ 250.000 tấn/năm trở lên, bảo đảm điều kiện về kho vận và kết nối đa phương thức; định hướng phát triển các trung tâm logistics tại các cảng hàng không vùng Thủ đô, vùng TP.HCM, các cảng hàng không Vân Đồn, Cát Bi, Quảng Trị, Chu Lai, Long Thành, Cần Thơ và một số cảng hàng không khác khi có nhu cầu vận tải hàng hóa đạt tiêu chí nêu trên.

Quy hoạch cảng hàng không toàn quốc cũng xây dựng các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại các cảng hàng không có nhu cầu; ưu tiên xây dựng các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại các cảng hàng không lớn, có điều kiện tốt về hạ tầng, đường bay quốc tế gồm: Vân Đồn, Nội Bài, Gia Bình, Chu Lai, Tân Sơn Nhất, Long Thành.

Tin liên quan

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Khám phá thêm chủ đề

Cảng hàng không sân bay

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận