Bổ sung kẽm hữu cơ cho trẻ dưới 5 tuổi: Lợi ích và cách chọn đúng

Vai trò của kẽm đối với sự phát triển của trẻ nhỏ

Dù chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong trọng lượng cơ thể, kẽm lại có mặt trong hầu hết các mô, tập trung nhiều ở xương, cơ. Đối với trẻ nhỏ, kẽm giữ 3 vai trò quan trọng:

Tham gia hình thành tế bào vị giác, trẻ đủ kẽm sẽ cảm nhận thức ăn ngon hơn.

Thúc đẩy sự phát triển của các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể trẻ tự bảo vệ trước sự tấn công của các tác nhân gây bệnh.

Thúc đẩy quá trình tổng hợp protein và phân chia tế bào, giúp trẻ phát triển chiều cao và hỗ trợ dẫn truyền thần kinh.

Những tín hiệu cảnh báo trẻ thiếu hụt kẽm

Tình trạng thiếu kẽm thường diễn ra thầm lặng nhưng để lại dấu hiệu rõ rệt. Cha mẹ hãy lưu ý nếu trẻ xuất hiện các biểu hiện:

Ăn không ngon miệng, hay ngậm cơm, từ chối thử món mới

Hay ốm vặt, dễ mắc các bệnh đường hô hấp khi giao mùa hoặc vết thương hở lâu lành.

Tóc thưa, khô, dễ gãy và móng tay xuất hiện các đốm trắng hoặc sọc ngang.

Trẻ ngủ không sâu giấc, hay giật mình quấy khóc về đêm, đổ mồ hôi trộm.

Do kẽm trong thức ăn chỉ được hấp thụ khoảng 10 - 30%, nên việc bổ sung kẽm qua các sản phẩm hỗ trợ chất lượng là cần thiết, đặc biệt với những trẻ có dấu hiệu biếng ăn hoặc đề kháng kém.

Bổ sung kẽm qua các sản phẩm hỗ trợ

Khi lựa chọn sản phẩm hỗ trợ bổ sung vi chất kẽm cho trẻ, ba mẹ cần lưu ý 1 số điểm sau đây:

Kẽm là kim loại nên các sản phẩm bổ sung kẽm sẽ có mùi vị tanh, chát và khó chịu. Mà trẻ em là đối tượng rất nhạy cảm với mùi vị. Vậy nên ba mẹ lưu ý nên chọn sản phẩm có mùi vị dễ uống để trẻ dễ tiếp thu.

Lựa chọn sản phẩm có thành phần kẽm hữu cơ để tăng khả năng hấp thu kẽm, cũng như giảm lượng vi chất cần uống trong mỗi liều.

Lựa chọn dạng uống phù hợp cho trẻ nhỏ.