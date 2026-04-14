Bổ sung sân bay Măng Đen, Vân Phong vào quy hoạch cảng hàng không

Theo Bộ Xây dựng, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, hai văn kiện quan trọng là Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị đã tạo nên những dấu mốc chính sách có ý nghĩa chiến lược.

Sân bay Măng Đen dự kiến nằm hoàn toàn trên khu vực đồi núi, công suất quy hoạch tới 2030 khoảng 1 triệu hành khách/năm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trên cơ sở các chủ trương, đường lối, chính sách, chiến lược phát triển lớn nêu trên, nhiều địa phương đã có các đề xuất về việc quy hoạch, xây dựng mới một số cảng hàng không nhằm phục vụ mục đích phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Một số cảng hàng không như Cảng HKQT Gia Bình, Cảng HKQT Phú Quốc đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết và triển khai đầu tư xây dựng nhằm phục vụ các nhiệm vụ quan trọng quốc gia như Hội nghị cấp cao APEC cuối năm 2027.

Bộ Xây dựng đánh giá ngành hàng không nói chung và kết cấu hạ tầng hàng không nói riêng có tính đặc thù cao và hội nhập quốc tế sâu rộng, là bộ phận quan trọng của hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, được xác định là một trong ba đột phá chiến lược. Do đó, cần được quy hoạch theo hướng đồng bộ, bền vững, phù hợp với xu thế phát triển của hàng không thế giới.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng trình Thủ tướng điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2025 với phạm vi hệ thống cảng hàng không hiện hữu và các cảng hàng không, sân bay tiềm năng trên lãnh thổ Việt Nam.

Thời kỳ quy hoạch được lập cho thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu nghiên cứu bổ sung cảng hàng không mới (Măng Đen, Vân Phong) vào hệ thống cảng hàng không toàn quốc và điều chỉnh cấp sân bay của Cảng hàng không Quảng Trị (từ cấp 4C lên cấp 4E).

Thời gian thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch kể từ khi đề cương lập điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt đến khi trình Thủ tướng Chính phủ, dự kiến khoảng 3 tháng.

Theo đề xuất, sân bay Măng Đen có vị trí dự kiến tại thị trấn Măng Đen, H.Kon Plông (Kon Tum), cách trung tâm TP.Kon Tum khoảng 45 km, cách sân bay Pleiku khoảng 73 km, cách sân bay Phù Cát khoảng 105 km và sân bay Chu Lai khoảng 93 km.

Khu vực dự kiến quy hoạch sân bay Măng Đen nằm hoàn toàn trên khu vực đồi núi, diện tích dự kiến khoảng 350 ha. Công suất quy hoạch dự kiến đến năm 2030 khoảng 1 triệu hành khách/năm. Sân bay này có quy mô 4C, được định hướng cải tạo dây chuyền để khai thác vượt công suất cho giai đoạn sau năm 2030.

Sân bay Vân Phong có vị trí dự kiến tại xã Vạn Thắng, H.Vạn Ninh (Khánh Hòa), cách Nha Trang khoảng 65 km về phía nam, cách sân bay Cam Ranh khoảng 108 km và sân bay Tuy Hòa khoảng 48 km.

Khu vực dự kiến quy hoạch sân bay Vân Phong nằm hoàn toàn trên vùng mặt nước ven bờ, diện tích dự kiến khoảng 497,1 ha. Công suất dự kiến đến năm 2030 khoảng 1,5 triệu hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 2,5 triệu hành khách/năm; cấp sân bay 4E.