Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng điều bất ngờ trong xuất nhập khẩu

Lần đầu xuất nhập khẩu quý 3 vượt 200 tỉ USD

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 9 và 9 tháng năm 2024. Trong báo cáo nêu nhiều kết quả về xuất nhập khẩu khá bất ngờ, lần đầu tiên diễn ra.

Lần đầu xuất nhập khẩu quý 3 vượt 200 tỉ USD

Theo Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng năm 2024, xuất nhập khẩu của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh phục hồi của thương mại toàn cầu. Theo đó, xuất nhập khẩu có mức trị giá cao nhất với nhiều ngành hàng, nhiều thị trường đã vượt kỷ lục đạt được của cùng kỳ năm 2022, đưa xuất nhập khẩu trở thành điểm sáng của nền kinh tế trong 9 tháng.

Tính đến hết tháng 9, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 578,49 tỉ USD, tăng 16,3%, tương ứng tăng 81,11 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Quy mô xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng tăng đáng kể trong 10 năm qua. Nếu so sánh với cùng kỳ 10 năm về trước (9 tháng năm 2015), xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2024 cao gấp gần 2,4 lần với quy mô tăng 335 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu tăng gần 180 tỉ USD và nhập khẩu tăng 155 tỉ USD.

Nếu so sánh với cùng kỳ 5 năm trước (9 tháng năm 2020), mức tăng tương ứng là 49% và 190 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu tăng 97 tỉ USD và nhập khẩu tăng 93 tỉ USD.

Trong diễn biến phục hồi thuận lợi của thị trường thế giới, xuất khẩu và nhập khẩu 9 tháng năm 2024 của Việt Nam đều đạt mức trị giá cao nhất so với cùng kỳ từ trước tới nay. Tổng cục Hải quan nhìn nhận, sự phục hồi xuất nhập khẩu thể hiện rõ nét qua các con số thống kê theo quý.

Theo đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam quý 3/2024 lần đầu tiên vượt con số 200 tỉ USD/quý (đạt 207,62 tỉ USD), tăng tới 29,49 tỉ USD so với quý 1 và tăng 14,87 tỉ USD so với quý 2. Nếu so với quý 3/2023, xuất nhập khẩu quý 3/2024 tăng 16,5%, tương ứng tăng 29,4 tỉ USD.

Nhập siêu từ Trung Quốc 9 tháng tăng cao nhất từ trước tới nay

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu 9 tháng năm 2024 đạt 299,63 tỉ USD, tăng 15,4%, tương ứng tăng 39,93 tỉ USD với 27/45 nhóm hàng tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết tháng 9, xuất khẩu có 31 nhóm hàng đạt trên 1 tỉ USD; trong đó có 7 nhóm đạt trên 10 tỉ USD. Cùng với đó, có 10 nhóm hàng có mức tăng trên 1 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Đóng góp lớn nhất cho tăng xuất khẩu 9 tháng qua là 4 nhóm hàng (đạt 138,6 tỉ USD, tăng 19%, tương ứng 22,41 tỉ USD chiếm 56% mức tăng xuất khẩu) gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 11,33 tỉ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 6,85 tỉ USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 2,81 tỉ USD; máy ảnh, máy quy phim và linh kiện tăng1,42 tỉ USD.

Nhóm hàng nông, thủy sản đạt 28,84 tỉ USD, tăng 22%, tương ứng tăng 5,18 tỉ USD, chiếm 13% mức tăng xuất khẩu.

Thị trường xuất khẩu của Việt Nam 9 tháng năm 2024 hầu hết đều tăng so với cùng kỳ 2 năm trước đó. Đóng góp lớn nhất vào tăng xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng qua là Mỹ với trị giá xuất khẩu đạt 88,16 tỉ USD, tăng gần 26%, tương ứng tăng 17,96 tỉ USD, chiếm 45% mức tăng xuất khẩu cả nước.

Ở chiều nhập khẩu, 9 tháng năm 2024, Việt Nam nhập khẩu 278,84 tỉ USD, tăng 17,3%, tương ứng tăng 41,18 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Đóng góp lớn nhất cho tăng nhập khẩu 9 tháng qua là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 16,23 tỉ USD; tiếp theo là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 5,05 tỉ USD...

Ở góc độ thị trường, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt mức cao nhất so với cùng kỳ từ trước tới nay với 104,81 tỉ USD, tăng 32%, tương ứng tăng 25,63 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 62% mức tăng nhập khẩu cả nước 9 tháng năm 2024.

Kết quả nhập khẩu 9 tháng qua chỉ kém 5,82 tỉ USD so với mức nhập khẩu 110,63 tỉ USD cả năm 2023 từ thị trường này. Theo đó, mức nhập siêu từ Trung Quốc cũng tăng mạnh 66% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Hải quan thông tin thêm, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 thặng dư 2,92 tỉ USD, đưa mức thặng dư 9 tháng qua lên 20,81 tỉ USD. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thặng dư 3,69 tỉ USD; khu vực doanh nghiệp trong nước thâm hụt 1,34 tỉ USD.

Xét theo thị trường, thặng dư với Mỹ 9 tháng năm 2024 là 77,2 tỉ USD, tăng 29%, tương ứng tăng 17,26 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2023; tiếp theo thặng dư với EU là 25,77 tỉ USD, tăng 20%, tương ứng tăng 4,34 tỉ USD.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam có thâm hụt thương mại hàng hóa lớn nhất với Trung Quốc trong 9 tháng năm 2024 với 60,6 tỉ USD, tăng mạnh 66%, tương ứng tăng 24,06 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2023.

Đây là mức tăng thâm hụt thương mại với Trung Quốc cao nhất so với cùng kỳ từ trước tới nay cả về số tương đối và tuyệt đối. Lý do, xuất khẩu sang thị trường này tăng 4,1% nhưng nhập khẩu tăng hơn 32% và quy mô nhập khẩu từ thị trường này lớn gấp gần 2,4 lần quy mô xuất khẩu.