Bộ Tài chính kiến nghị gia hạn thời hạn chi trả chế độ cán bộ nghỉ việc

Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc về thời hạn hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Tính đến 12 giờ ngày 9.10, còn 14.496 người đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8 nhưng chưa được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Kết luận số 195-KL/TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện việc chi trả dứt điểm trước ngày 15.10 đối với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, đã có quyết định nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc trước ngày 31.8.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chi trả, thậm chí rút ngắn thời hạn này xuống trước ngày 10.10 để đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trung ương.

Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến 12 giờ ngày 9.10, còn 14.496 người đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8 theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP chưa được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.

Đến ngày 8.10, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kinh phí năm 2025 để thực hiện việc chi trả chế độ, chính sách.

Ngày 9.10, theo đề xuất của Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Tài chính tiếp tục có Tờ trình Chính phủ 710/TTr-BTC về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2025 của Đài Tiếng nói Việt Nam để hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động tại Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC khi kết thúc hoạt động.

Quy trình thực hiện chi trả chính sách, chế độ sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kinh phí đòi hỏi phải có đủ thời gian tối thiểu để thực hiện và cần thực hiện một số bước gồm: các bộ, cơ quan trung ương, địa phương quyết định phân bổ dự toán; nhập, phê duyệt dự toán trên hệ thống Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và gửi hồ sơ thanh toán đến Kho bạc Nhà nước để giải ngân đến người thụ hưởng chính sách, chế độ.

Bộ Tài chính báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cho phép các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện việc chi trả, bảo đảm hoàn thành chậm nhất trước ngày 15.10 đối với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31.8 nhưng chưa được thanh toán.