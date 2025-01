Bộ Tài chính Mỹ tố cáo tin tặc Trung Quốc

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy phía tin tặc ngày 8.12.2024 vô hiệu hóa hàng rào an ninh mạng do bên thứ ba là BeyondTrust (Mỹ) cung cấp. Cơ quan An ninh mạng và An ninh Cơ sở hạ tầng (CISA) cùng FBI đồng loạt vào cuộc nhằm xác định phạm vi ảnh hưởng của vụ tấn công tin tặc, mà theo Bộ Tài chính là "một vụ lớn".



Trước cáo buộc từ Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm qua bác bỏ sự liên can của chính phủ nước này. "Trung Quốc luôn phản đối mọi dạng tấn công tin tặc", Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn.

Đại diện của hãng BeyondTrust cho biết công ty đã phát hiện và áp dụng những biện pháp ứng phó sự cố an ninh vào đầu tháng 12.2024. Một số khách hàng của BeyondTrust đã bị ảnh hưởng trong vụ việc, và công ty đang phối hợp với phía cơ quan điều tra.