Bộ Tài chính nói về việc người dân bị 'nợ thuế oan'

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng, liên quan đến kiến nghị của cử tri về nợ thuế.

Cử tri TP.Đà Nẵng phản ánh, thời gian qua có tình trạng công dân, tổ chức bị thông báo nợ thuế không chính xác. Nguyên nhân chủ yếu do cơ quan thuế nhầm lẫn trong cập nhật số liệu, hoặc do đối tượng xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh, dẫn đến tình trạng "nợ thuế oan".

Ước tính đến 31.12, tổng nợ thuế khoảng 228.926 tỉ đồng, tăng 12,6% so với thời điểm ngày 31.12.2024 ẢNH: NGỌC THẮNG

Cử tri kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế cần có quy trình kiểm tra, đối chiếu, lập biên bản xác nhận với người nộp thuế trước khi ban hành thông báo nợ thuế.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định hiện hành, người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định số thuế phải nộp, số tiền chậm nộp phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định, trừ các trường hợp do cơ quan quản lý thuế tính.

Sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế sẽ thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế nợ.

Việc thông báo được thực hiện chủ yếu bằng phương thức điện tử thông qua tài khoản thuế điện tử hoặc tài khoản eTax Mobile của người nộp thuế.

Sau khi thông báo nợ thuế, trường hợp người nộp thuế phản ánh số liệu nợ không chính xác, cơ quan thuế sẽ phối hợp rà soát, đối chiếu. Nếu xác định thông báo nợ thuế chưa chính xác hoặc nghĩa vụ thuế phát sinh do sai sót từ cơ quan thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm điều chỉnh lại nghĩa vụ nợ thuế. Người nộp thuế sẽ không phải nộp tiền chậm nộp đối với khoản thuế bị ghi nhận sai.

Lập biên bản chỉ nên áp dụng khi dữ liệu bất thường

Theo Bộ Tài chính, ngoài các trường hợp "nợ thuế oan", còn một số nguyên nhân phổ biến dẫn đến phát sinh thông tin nợ thuế như: người nộp thuế chưa chấp hành nộp ngân sách nhà nước; đã nộp nhưng ghi sai thông tin trên chứng từ nộp (sai tiểu mục, mã số thuế, cơ quan thu…); không thực hiện hoặc thực hiện kê khai không đúng nghĩa vụ thuế.

Cảnh báo nợ thuế đã được tự động hóa trên ứng dụng eTax Mobile ẢNH: ĐAN THANH

Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế triển khai nhiều giải pháp nhằm làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu liên quan người nộp thuế; triển khai các biện pháp để kịp thời thông tin đến người nộp thuế, đảm bảo người nộp thuế nắm được đầy đủ tình trạng nghĩa vụ của mình.

Cụ thể, gửi thông báo tiền thuế nợ qua nhiều kênh như eTax, eTax Mobile, email, tin nhắn SMS và văn bản giấy (nếu không có tài khoản giao dịch điện tử); tự động hóa cảnh báo nợ thuế trên ứng dụng eTax Mobile.

Đáng chú ý, ứng dụng eTax đã vận hành tính năng "Phản ánh thu nhập không đúng, nợ sai", cho phép người dân gửi phản ánh và theo dõi tiến độ xử lý trực tuyến. Cơ quan thuế cũng tăng cường xác thực mã số thuế với dữ liệu dân cư nhằm hạn chế tình trạng bị lợi dụng, sử dụng trái phép thông tin cá nhân.

Về kiến nghị lập biên bản xác nhận với người nộp thuế trước khi ban hành thông báo nợ thuế, Bộ Tài chính nhấn mạnh, nếu bắt buộc có thể dẫn đến làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, kéo dài thời gian xử lý; tăng chi phí tuân thủ cho người nộp thuế và cơ quan thuế.

Việc lập biên bản chỉ nên áp dụng khi dữ liệu có dấu hiệu bất thường, mâu thuẫn hoặc nghi ngờ bị lợi dụng thông tin cá nhân.