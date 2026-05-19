Bộ Tài chính nói về xây dựng luật Thuế bất động sản

Trình Quốc hội sửa luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong tháng 10

Thông qua Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, đại biểu Đoàn Thu Hà (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn) gửi kiến nghị tới Bộ Tài chính về rà soát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Cụ thể là, đánh giá rõ hiệu quả kinh tế - xã hội, việc thực hiện thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân khi khách quan cân đối giữa kết quả thu và chi phí vận hành, tổ chức thực hiện trong những năm qua. Từ đó, xem xét tham mưu, đề xuất chính sách thực hiện miễn, giảm đối với sắc thuế này ở thời điểm phù hợp.

Về lâu dài, cần nghiên cứu thực hiện luật thuế tài sản, thay thế luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, không hạn chế về hạn mức địa bàn để quản lý, điều tiết hợp lý đối với tài sản, đặc biệt là bất động sản, tài sản có giá trị lớn nhằm quản lý nguồn tài nguyên đất đai và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Trả lời kiến nghị này, Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, bộ đã tổng kết, đánh giá, tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, địa phương và kinh nghiệm quốc tế để xây dựng báo cáo nghiên cứu, rà soát các luật thuế, trong đó có thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp và các sắc thuế liên quan đến bất động sản, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Theo đó, số thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bình quân mỗi năm (trong giai đoạn 2012 - 2021) khoảng 1.700 tỉ đồng/năm, tốc độ tăng bình quân hàng năm khoảng 11,2%.

Số thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hằng năm là nguồn thu ổn định, có ý nghĩa đối với ngân sách nhà nước; vẫn còn dư địa để thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong trường hợp thật cần thiết.

"Thực hiện chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội, căn cứ quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10)", Bộ Tài chính thông tin.

Đang tiếp tục nghiên cứu, xác định bất cập về thuế bất động sản

Theo Bộ Tài chính, ngày 16.3.2023, Chính phủ đã có Báo cáo số 71/BC-CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, trong đó đã báo cáo kết quả rà soát, nghiên cứu đối với luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự kiến đề xuất xây dựng dự án luật Thuế bất động sản (thay thế cho luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp).

Thuế bất động sản là chính sách thuế mới, có phạm vi điều chỉnh rộng, phức tạp, dự kiến sẽ có tác động lớn tới người dân, doanh nghiệp, thị trường bất động sản và nền kinh tế.

Qua phân tích bối cảnh, tình hình kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản; định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhận định tác động của chính sách thuế bất động sản, Bộ Tài chính đã có tờ trình, các công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án luật Thuế bất động sản để báo cáo các cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp, đã được lãnh đạo Chính phủ đồng ý.

Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, xác định những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành các chính sách thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo các cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến sử dụng đất và đất trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021 - 2030.