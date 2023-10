Bỏ thầu thấp hơn vẫn rớt, vì sao?

Báo Thanh Niên nhận được phản ánh của liên danh 2 doanh nghiệp, phản ánh việc họ bỏ thầu thấp hơn giá mời thầu của chủ đầu tư gần 10 tỉ đồng nhưng không trúng thầu. Trong khi đó, một doanh nghiệp khác bỏ thấp hơn giá mời thầu khoảng 1 tỉ lại trúng thầu.

Tháng 8.2023, Ban Quản lý dự án (BQLDA) giao thông tỉnh Lâm Đồng thông báo mời thầu qua mạng gói thầu số 07 dự án "xây dựng thay thế 5 cầu yếu" theo hình thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, giá trị 189.840 triệu đồng.

Có 2 nhà thầu nộp hồ sơ gồm Liên danh 479 Hòa Bình - Đầu tư 18 - Thành Đạt (Liên danh 479) và Liên danh Công ty CP 473 - Công ty CP 471 (Liên danh 473). Trong đó, Công ty CP 473 là DN có gần 50 năm kinh nghiệm (thành lập 1973) trong lĩnh vực xây dựng, nhất là hệ thống cầu đường quy mô lớn.

Đến tháng 9.2023, Liên danh 473 nhận được yêu cầu của bên mời thầu là Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng An Minh (Công ty An Minh, Đà Lạt, Lâm Đồng), đơn vị được ủy quyền mở thầu của BQLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu số 07.

Đầu tháng 10.2023, trong thời gian được bổ sung hồ sơ dự thầu, BQLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng có quyết định phê duyệt Liên danh 479 là nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Kết quả mở hồ sơ tài chính ngay sau đó (9.10), Liên danh 479 bỏ thầu giá 188.803 triệu đồng, giảm gần 1 tỉ so với giá mời thầu.

Tuy nhiên, chủ đầu tư chỉ công bố kết quả đối với Liên danh 479 nhưng không công bố kết quả rớt thầu đối với Liên danh 473. Đơn vị này cho rằng, quyết định của chủ đầu tư không nêu rõ lý do doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cụ thể như thế nào là chưa thỏa đáng.

Cầu Đạ Bộ, một trong những hạng mục của gói thầu 07 do BQLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư T.P

Theo đại diện Liên danh 473, khi công bố hồ sơ dự thầu doanh nghiệp không đạt, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư phải nêu lý do, có đính kèm các tài liệu kèm theo như biên bản xét hồ sơ, danh sách hội đồng chấm duyệt thầu. "Doanh nghiệp chúng tôi không nhận được các thông tin này", đại diện Liên danh 473 nói.

Trước kiến nghị của Liên danh 473, trả lời báo chí, ông Thái Ngọc Lâm, Phó giám đốc Công ty An Minh xác nhận đã tham mưu chủ đầu tư áp dụng mẫu của quyết định tại phụ lục B1 trong Thông tư 08 năm 2022 của Bộ KH-ĐT trả lời doanh nghiệp.

"Trong mẫu hướng dẫn đó không có nội dung nêu lý do nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Điều này được hiểu, Liên danh 473 bị loại nhưng không được biết lý do. Chỉ đến khi công bố kết quả chính thức thì nhà thầu mới biết lý do. Và lúc này, nếu nhà thầu không đồng ý, có thể tiếp tục khiếu nại chủ đầu tư hoặc UBND tỉnh Lâm Đồng"- ông Lâm giải thích.

Còn ông Nguyễn Thanh Chương, Giám đốc BQLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng thông tin, sau khi có kiến nghị của nhà thầu, đơn vị đã có báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng. Ông Chương cho rằng đã làm theo đúng quy định, không có gì khuất tất.

"Nếu gói thầu này không được làm rõ một cách thỏa đáng, Nhà nước thiệt hại cả chục tỉ đồng vì trong hồ sơ dự thầu, giá bỏ thầu liên doanh chúng tôi bỏ thấp hơn giá mời thầu gần 10 tỉ đồng. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng vào cuộc, để tiền ngân sách không 'mất oan', sự trong sạch trong đấu thầu được đảm bảo", đại diện đơn vị Liên danh 473 nêu ý kiến.

Trao đổi với báo chí (ngày 17.10), ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đối với những gói thầu do địa phương tổ chức, quá trình chấm thầu phát sinh khiếu nại thì địa phương sẽ chỉ đạo chủ đầu tổ chức rà soát, kiểm tra theo đúng quy định. Quan điểm của tỉnh là rà soát, kiểm tra nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với tất cả các dự án khi có phản ánh.