Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Bỏ thêm tiền tỉ làm sân, Trường ĐH Đồng Tháp 'chơi lớn' đăng cai giải sinh viên

Quang Tuyến
Quang Tuyến
12/10/2025 15:57 GMT+7

Ban giám hiệu Trường ĐH Đồng Tháp đã đi thêm một bước nữa, đầu tư tiền tỉ nâng cấp sân bãi toàn diện hơn để sẵn sàng đăng cai giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam.

Khang trang sân bóng cho sinh viên với màn hình LED ngoài trời hiện đại và ấn tượng

3 tháng sau khi tổ chức thành công giải bóng đá sinh viên mở rộng Cúp Trường ĐH Đồng Tháp năm 2025, Ban giám hiệu Trường ĐH Đồng Tháp "thừa thắng xông lên", khi quyết định nâng cấp toàn diện sân bóng, để tạo nên một bộ mặt mới sinh động và chuyên nghiệp hơn. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu có thể đăng cai không chỉ vòng loại khu vực mà hướng đến có thể xin tổ chức vòng chung kết hoặc giải quốc tế Thanh Niên sinh viên Việt Nam để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thể thao học đường.

Bỏ thêm tiền tỉ làm sân, Trường ĐH Đồng Tháp 'chơi lớn' đăng cai giải sinh viên- Ảnh 1.

Ban giám hiệu và toàn đội ĐH Đồng Tháp sẵn sàng cho giải sinh viên của Bộ GD-ĐT và giải bóng đá sinh viên Việt Nam

ẢNH: T.K

Cụ thể, nhà trường đã đầu tư kinh phí vài tỉ đồng để mở rộng mặt sân cỏ nhân tạo từ 88 x 60m trước đây thành 94 x64 m, theo đúng khung tiêu chuẩn sân bãi có thể tổ chức giải mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam yêu cầu. Ban giám hiệu trưởng đã "hy sinh" một phần đất khu thực hành nông nghiệp nằm đối diện khán đài A và phía sau cầu môn để kéo dài chiều rộng lẫn chiều ngang sân. Với việc mở rộng này nhìn mặt sân trở nên thoáng đạt và hiện đại hơn rất nhiều.

Kế tiếp là làm thêm các phòng chức năng với đầy đủ công dụng, quy mô. Phòng đón khách VIP dự khai mạc và bế mạc, phòng cho BTC và phòng cho báo chí tác nghiệp. Ngoài 2 phòng thay đồ đủ tiêu chuẩn cho các đội và các phòng trọng tài, an ninh, y tế và tủ kính truyền thống trước đây, việc có thêm các phòng mới rộng rãi, tươm tất thực sự mang lại hình ảnh của một cơ ngơi CLB bóng đá chuyên nghiệp chứ không hẳn chỉ là của Trường ĐH Đồng Tháp.

Bỏ thêm tiền tỉ làm sân, Trường ĐH Đồng Tháp 'chơi lớn' đăng cai giải sinh viên- Ảnh 2.

Đội Trường ĐH Đồng Tháp (áo trắng) đá giao hữu hòa 1-1 với chủ nhà Trường ĐH Nông Lâm

ẢNH: ĐOÀN AN BÌNH

Nhưng ấn tượng nhất chính là màn hình LED hơn 300 inch được đầu tư hàng trăm triệu đồng, đặt ngay chính giữa đối diện khán đài A, hiển thị thông tin, hình ảnh, video với độ sáng cao, sắc nét, tạo nên một không gian vô cùng sống động. Với màn hình phẳng được thiết kế đặc biệt này, có thể chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, không chỉ giữ vai trò báo tỷ số, báo giờ thi đấu, mà quan trọng là được ứng dụng có thể phát những hình ảnh chất lượng và độ rõ nét rất cao.

Bỏ thêm tiền tỉ làm sân, Trường ĐH Đồng Tháp 'chơi lớn' đăng cai giải sinh viên- Ảnh 3.

Màn hình LED đặt ngay giữa sân bóng

ẢNH: T.K

Bên cạnh đó, dàn đèn trị giá vài tỉ đồng cũng được di dời, thêm cột, sắp đặt vị trí lại cho phù hợp và tăng thêm bóng đèn để đảm bảo độ sáng đủ tiêu chuẩn của một giải đấu quốc gia và quốc tế. Có lẽ Trường ĐH Đồng Tháp là đơn vị đầu tiên không phải CLB chuyên nghiệp có màn hình LED và dàn đèn có độ sáng rất tốt phục vụ cho thi đấu bóng đá. Đây cũng chính là đơn vị tiên phong trong khối trường học đưa công nghệ vào thể thao một cách nhanh nhạy.

Bỏ thêm tiền tỉ làm sân, Trường ĐH Đồng Tháp 'chơi lớn' đăng cai giải sinh viên- Ảnh 4.

Dàn đèn chạy thử đủ độ sáng thi đấu

ẢNH:T.K

Phó giáo sư, Tiến sĩ Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp cho biết: "Với mục đích muốn phát triển mạnh thể thao trong trường học, nhất là bóng đá là môn được nhiều người yêu thích, chúng tôi quyết định nâng cấp sân theo từng giai đoạn. Sau khi xong các hạng mục như màn hình LED, phòng chức năng, dàn đèn, sắp tới sau khi tổ chức xong vòng loại khu vực Tây Nam bộ thuộc giải Bộ Giáo dục-Đào tạo (từ ngày 17.10 đến 26.10), nhà trường sẽ mở rộng khán đài A, làm khán đài dã chiến C, D với nhiều bậc ngồi phù hợp cho sinh viên xem ở sau cầu môn. 

Bỏ thêm tiền tỉ làm sân, Trường ĐH Đồng Tháp 'chơi lớn' đăng cai giải sinh viên- Ảnh 5.

Hiệu trưởng Hồ Văn Thống trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp

ẢNH: T.K

Riêng khán đài B chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm vì hiện tại mặt sân cũng sát với khu đất thực hành nông nghiệp. Hy vọng khi có các khán đài dựng lên, khuôn viên Trường ĐH Đồng Tháp sẽ hoành tráng. Chúng tôi tự tin, sẵn sàng đăng cai vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam khu vực Tây Nam bộ vào tháng 1.2026, cũng như các giải đấu khác do báo Thanh Niên tổ chức dành cho sinh viên trong nước và quốc tế sau này".

Khám phá thêm chủ đề

sinh viên trường đh đồng tháp Hồ Văn Thống Báo Thanh Niên Liên đoàn bóng đá việt nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận