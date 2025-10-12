Bỏ thêm tiền tỉ làm sân, Trường ĐH Đồng Tháp 'chơi lớn' đăng cai giải sinh viên

Khang trang sân bóng cho sinh viên với màn hình LED ngoài trời hiện đại và ấn tượng

3 tháng sau khi tổ chức thành công giải bóng đá sinh viên mở rộng Cúp Trường ĐH Đồng Tháp năm 2025, Ban giám hiệu Trường ĐH Đồng Tháp "thừa thắng xông lên", khi quyết định nâng cấp toàn diện sân bóng, để tạo nên một bộ mặt mới sinh động và chuyên nghiệp hơn. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu có thể đăng cai không chỉ vòng loại khu vực mà hướng đến có thể xin tổ chức vòng chung kết hoặc giải quốc tế Thanh Niên sinh viên Việt Nam để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thể thao học đường.

Ban giám hiệu và toàn đội ĐH Đồng Tháp sẵn sàng cho giải sinh viên của Bộ GD-ĐT và giải bóng đá sinh viên Việt Nam ẢNH: T.K

Cụ thể, nhà trường đã đầu tư kinh phí vài tỉ đồng để mở rộng mặt sân cỏ nhân tạo từ 88 x 60m trước đây thành 94 x64 m, theo đúng khung tiêu chuẩn sân bãi có thể tổ chức giải mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam yêu cầu. Ban giám hiệu trưởng đã "hy sinh" một phần đất khu thực hành nông nghiệp nằm đối diện khán đài A và phía sau cầu môn để kéo dài chiều rộng lẫn chiều ngang sân. Với việc mở rộng này nhìn mặt sân trở nên thoáng đạt và hiện đại hơn rất nhiều.

Kế tiếp là làm thêm các phòng chức năng với đầy đủ công dụng, quy mô. Phòng đón khách VIP dự khai mạc và bế mạc, phòng cho BTC và phòng cho báo chí tác nghiệp. Ngoài 2 phòng thay đồ đủ tiêu chuẩn cho các đội và các phòng trọng tài, an ninh, y tế và tủ kính truyền thống trước đây, việc có thêm các phòng mới rộng rãi, tươm tất thực sự mang lại hình ảnh của một cơ ngơi CLB bóng đá chuyên nghiệp chứ không hẳn chỉ là của Trường ĐH Đồng Tháp.

Đội Trường ĐH Đồng Tháp (áo trắng) đá giao hữu hòa 1-1 với chủ nhà Trường ĐH Nông Lâm ẢNH: ĐOÀN AN BÌNH

Nhưng ấn tượng nhất chính là màn hình LED hơn 300 inch được đầu tư hàng trăm triệu đồng, đặt ngay chính giữa đối diện khán đài A, hiển thị thông tin, hình ảnh, video với độ sáng cao, sắc nét, tạo nên một không gian vô cùng sống động. Với màn hình phẳng được thiết kế đặc biệt này, có thể chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, không chỉ giữ vai trò báo tỷ số, báo giờ thi đấu, mà quan trọng là được ứng dụng có thể phát những hình ảnh chất lượng và độ rõ nét rất cao.

Màn hình LED đặt ngay giữa sân bóng ẢNH: T.K

Bên cạnh đó, dàn đèn trị giá vài tỉ đồng cũng được di dời, thêm cột, sắp đặt vị trí lại cho phù hợp và tăng thêm bóng đèn để đảm bảo độ sáng đủ tiêu chuẩn của một giải đấu quốc gia và quốc tế. Có lẽ Trường ĐH Đồng Tháp là đơn vị đầu tiên không phải CLB chuyên nghiệp có màn hình LED và dàn đèn có độ sáng rất tốt phục vụ cho thi đấu bóng đá. Đây cũng chính là đơn vị tiên phong trong khối trường học đưa công nghệ vào thể thao một cách nhanh nhạy.

Dàn đèn chạy thử đủ độ sáng thi đấu ẢNH:T.K

Phó giáo sư, Tiến sĩ Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp cho biết: "Với mục đích muốn phát triển mạnh thể thao trong trường học, nhất là bóng đá là môn được nhiều người yêu thích, chúng tôi quyết định nâng cấp sân theo từng giai đoạn. Sau khi xong các hạng mục như màn hình LED, phòng chức năng, dàn đèn, sắp tới sau khi tổ chức xong vòng loại khu vực Tây Nam bộ thuộc giải Bộ Giáo dục-Đào tạo (từ ngày 17.10 đến 26.10), nhà trường sẽ mở rộng khán đài A, làm khán đài dã chiến C, D với nhiều bậc ngồi phù hợp cho sinh viên xem ở sau cầu môn.

Hiệu trưởng Hồ Văn Thống trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp ẢNH: T.K

Riêng khán đài B chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm vì hiện tại mặt sân cũng sát với khu đất thực hành nông nghiệp. Hy vọng khi có các khán đài dựng lên, khuôn viên Trường ĐH Đồng Tháp sẽ hoành tráng. Chúng tôi tự tin, sẵn sàng đăng cai vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam khu vực Tây Nam bộ vào tháng 1.2026, cũng như các giải đấu khác do báo Thanh Niên tổ chức dành cho sinh viên trong nước và quốc tế sau này".